Formula 1: per Mercedes Hamilton è una grossa perdita

Indipendentemente da come andrà, per Mercedes perdere Hamilton, pilota di Formula 1, è davvero un colpo duro da digerire e parte già sconfitta nella stagione 2025

L’annuncio della collaborazione tra Ferrari e il pilota di Formula 1 Hamilton per Mercedes rappresenta una grossa perdita, con cui Toto Wolff già parte sconfitto. Non si fa che parlare di quanto Ferrari abbia da guadagnare con Hamilton, ma guardiamo la situazione dalla prospettiva di Mercedes. Nell’incontro con i media, Wolff ha parlato della situazione rivelando dettagli importanti. Innanzitutto la scelta di un contratto di breve durata è stata presa da entrambi, così da non limitare né Hamilton né Mercedes. Questo accordo era infatti un’intesa 1+1 con opzione di uscita dopo il primo anno per entrambi. Wolff svela inoltre che l’accordo tra Hamilton e Mercedes sarebbe finito comunque, a prescindere dalle scelte del pilota. Hamilton è il passato di Mercedes, ma non il futuro, già cercavano un sostituto.

Mercedes parla della scelta di Hamilton per continuare in Formula 1

Quando a Hamilton fu proposto un contratto pluriennale da parte di Ferrari, ha colto subito l’occasione. In fondo il pilota non ha nulla da perdere, anzi, se dovesse vincere con Ferrari, diventerebbe una leggenda della Formula 1 ancora più grande. Ma anche se non dovesse accadere, sarà comunque una soddisfazione indossare i colori che il suo idolo, Ayrton Senna, non ebbe modo di indossare. Ma resta il fatto che le tempistiche della sua scelta hanno danneggiato Mercedes. Se Wolff ha lodato George Russell, ritenendolo il futuro del team, allo stesso tempo si è detto sorpreso dalle tempistiche della scelta di Hamilton. Si è lamentato del fatto che Mercedes non abbia firmato contratti perfezionati in tempi recenti. Chiaramente si riferisce a Lando Norris e Charles Leclerc, con contratti pluriennali. La mancata comunicazione della scadenza di questi accordi fa pensare a un’uscita per i piloti a medio termine, ma tant’è che a Mercedes serve un nuovo pilota già nel 2025.

Ma non è troppo tardi solo per Norris e Leclerc, anche per Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota di Mercedes compirà 18 anni ad agosto e supererà il limite imposto dopo il debutto di Max Verstappen in F1 da minorenne. Ma passare alla F1 in due anni potrebbe essere troppo presto anche per lui. Wolff ha specificato che non vuole sentire voci sul suo passaggio in F1 in questo momento. Comprensibile, Antonelli deve concentrarsi con Formula 2, senza la pressione di passare in Formula 1 dopo aver passato solo un anno nella categoria cadetta. Se Hamilton fosse rimasto fino al termine della stagione 2025, Antonelli avrebbe potuto puntare a F1 per il 2026. Le alternative non mancano, ma prima la scuderia deve riflettere su cosa vuole davvero. Di certo una cosa si sa, la fretta porta a scelte sbagliate, specialmente quando bisogna rimpiazzare uno come Hamilton. L’abbandono del britannico è anche un danno all’immagine, infatti ha lasciato Mercedes prima di provare la W15, che fa credere che lui non creda nelle potenzialità del team. Questa sfiducia dimostra che la Mercedes ha già perso.

