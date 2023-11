La rinascita della Gillette Bomber Cup, un anteprima rivoluzionaria nel mondo dell’Esport italiano

Finalmente è giunto il momento tanto atteso. Dopo un anno di assenza, la Gillette Bomber Cup fa il suo ritorno, portando la competizione a un livello superiore con l’introduzione di una novità eccezionale: il livello Labs

Tre intensi giorni di sfide si svolgeranno all’interno di una mappa esclusiva creata nel mondo di Fortnite, caratterizzata da grattacieli imponenti, scenari futuristici e il distintivo verde fluo di Gillette Labs, il nuovo rasoio del marchio previsto per il 2024.

Questo innovativo prodotto è destinato a rivoluzionare l’universo della rasatura, consentendo ai partecipanti di trasformarsi in veri pro-player del grooming.

Gillette bomber cup: nuova era, nuove postazioni

Sedici squadre, composte ciascuna da tre giocatori, si troveranno a fronteggiarsi nell’entusiasmante modalità No Build – Postazione durante la rinomata Gillette Bomber Cup.

L’obiettivo è conquistare il maggior numero possibile di postazioni sparse nell’ampia mappa appositamente creata, accumulando i punti necessari per ottenere la vittoria e la gloria finale.

Per aumentare ulteriormente la sfida, sono state introdotte cinque classi speciali, e spetterà ai partecipanti al torneo scegliere quella più in linea con il proprio stile di gioco.

Le fasi eliminatorie avranno luogo in modalità remota il 16 e 17 novembre, trasmesse sui canali Twitch di Pizfn e Xiuder. Le semifinali e le finali, invece, saranno trasmesse in diretta sabato 25 novembre dalle 10:30 alle 16:30 direttamente dalla suggestiva Gillette Labs Arena, inserita nella cornice della Milan Games Week & Cartoomics 2023.

Durante l’evento, i due celebri streamer, già protagonisti nell’edizione 2021, Pizfn e Xiuder, fungeranno da conduttori d’eccezione, narrando con la loro voce e energia ogni momento dell’appassionante torneo organizzato da Gillette.

“Siamo felicissimi di essere tornati alla grande dopo un anno di stop con la nostra Gillette Bomber Cup e consentire agli amanti di Gillette e del gaming di vivere un’esperienza di livello “superiore” grazie alle grandi novità del torneo e alla mappa appositamente creata per l’evento e tutta da scoprire… che conterrà anche un piccolo spoiler sul futuro della rasatura italiana che passerà a livello “labs” a partire da marzo 2024 ”, ha dichiarato Francesco Campagna – Senior Brand Manager di Gillette.

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano solo poche ore all’avvio della Gillette Bomber Cup 2023, e scopriremo chi sarà in grado di raggiungere il livello Labs!

Ora sta a voi dirci la vostra. Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.