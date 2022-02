Dakota Johnson sarà Madame Web nel prossimo cinecomic

D akota Johnson sarà Madame Web nel primo cinecomic dell’universo Marvel al femminile targato Sony

Deadline Hollywood annuncia che la famosissima Dakota Johnson interpreterà il ruolo di Madame Web, nuova supereroina Marvel in un film Sony.

Dopo il grandissimo successo di Spider-Man: No Way Home, la Sony affretta i progetti di casa Marvel di cui detiene i diritti, in particolare sollecita la produzione di Madame Web, che è in fase di sviluppo, da più di due anni affidato alla regista S. J. Clarkson .

A prendere possesso del ruolo della supereroina Madame Web è la celebre e lanciata Dakota Johnson.

Madame Web: la nascita del personaggio

Il personaggio di Madame Web è stato creato dall’autore Denny O’Neil e dall’artista John Romita Jr. a Novembre del 1980, apparsa per la prima volta in “The Amazing Spider-Man” n. 210 (Fumetto).

Dietro alla maschera di Madame Web, si cela il volto di una certa Cassandra Webb, un’anziana signora affetta da un disturbo neuromuscolare che le rende difficile respirare e muoversi e vive attaccata a un supporto vitale che assomiglia a una ragnatela.

Madame Web, è apparsa anche nei videogame e nella serie animata di Spider-Man, dove era rappresentata come giocatrice di scacchi inter-dimensionali, reclutatrice assieme a The Beyonder (nella versione italiana L’Arcano).

Nei suoi viaggi Madame Web, nell’Universo ha trovato la Terra, ed è rimasta affascinata da essa e dal concetto umano di bene e di male e ha scelto Spider-Man come una delle forze del bene. Cosa che spesso nelle sue avventure la trasporta in altre dimesioni usando il piano astrale (reso noto dal caro Doctor Strange).

Dakota Johnson e la sua carriera

Sicuramente il ruolo di Madame Web per l’attrice Dakota Johnson è un tassello in più nella carriera della donna che la rende ancora più interessante.

D’altro canto Dakota Johnson non manca da molto dai grandi schermi cinematografici. Di fatti la sua ultima interpretazione risale al suo film del 2021, La figlia oscura, molto apprezzato.

Vista anche in altri grandi capolavori come di film presentati al Sundance come: Cha Cha Real Smooth e Persuasion.

Ma no! Non ci siamo dimenticati del suo più grande successo, ossia la trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, di nero e di rosso. Presi dagli omonimi romanzi di E L James.

