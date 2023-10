È stato l’ ideatore di Lupin, George Kay, a soffermarsi sulle voci che parlano già di una quarta stagione della serie. Ecco le sue parole

Non possiamo negare che Lupin sia stata una delle serie rivelazione di Netflix. Arrivata alla terza stagione, continua ad ottenere un ottimo riscontro di pubblico che, nonostante abbia la possibilità di vedere queste nuove puntate da poco, sta già iniziando a chiedersi se queste proseguiranno, con una quarta stagione. A rispondere alla domanda ci ha pensato George Kay, creatore della serie. Ecco cosa ha anticipato.

Il futuro della serie | Lupin: in arrivo una quarta stagione?

In una recente intervista a Variery, il creatore non ha fatto segreto delle sue intenzioni nel voler proseguire la storia del ladro gentiluomo, interpretato da Omar Sy. Kay è ben consapevole che un buon riscontro da parte del pubblico permetterà allo show di andare avanti. Ha infatti confessato:

Abbiamo lavorato molto duramente su queste stagioni e poi dobbiamo vedere come reagisce il mondo. Quando si creano le dinamiche tra i personaggi, si impostano queste serie in modo che possano avere una lunga durata, così da non essere messi alle strette o da non avere problemi a proseguirle, perché è più difficile generare un continuo da una serie che non è progettata per andare avanti e indietro. Quindi avevamo delle basi molto ambiziose. Lupin ha sicuramente le dimensioni necessarie per andare avanti con nuove stagioni, se necessario.

In attesa di un annuncio

Ricordiamo che la terza stagione di Lupin è da poco uscita su Netflix e sono molti coloro che la stanno guardando per la prima volta. Per questo, parlare di un seguito può sembrare prematuro. Un ipotetico rinnovo potrebbe quindi arrivare, ma più avanti, quando sarà possibile un riscontro sulle puntate appena pubblicate sulla piattaforma. Secondo i nostri pronostici, se la serie dovesse davvero essere rinnovata, potrebbe essere disponibile tra il 2024 e il 2025. Non ci resta che rimanere sintonizzati, per scoprire se davvero Lupin verrà rinnovato per una quarta stagione.

