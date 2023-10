Canon annuncia il lancio di RF 10-20mm F4L IS STM, un nuovo modello serie L destinato ai professionisti del settore foto e video

Canon annuncia il nuovo Canon RF 10-20 mm, un obiettivo che offre possibilità illimitate consentendo riprese estremamente ampie e assicura un’impareggiabile qualità immagine, in un corpo molto più compatto e leggero rispetto al modello EF 11-24mm f4 L USM.

L’obiettivo attinge dalle funzionalità dell’esistente gamma RF grandangolare per offrire lo zoom autofocus con angolo di campo più spinto mai realizzato finora per una fotocamera full frame, ossia fino a 130°. Grazie a un’escursione dello zoom che spazia da 20mm a un’eccezionale lunghezza focale di 10mm, gli utenti possono ora ottenere un’area di ripresa più che doppia rispetto a quello di una lunghezza focale di 16mm.

Canon RF 10-20 mm: il nuovo obiettivo di serie L

L’ampiezza dell’inquadratura consente nuove prospettive per la realizzazione di incredibili scatti panoramici. I fotografi possono aggiungere elementi in primo piano, catturare architetture e ambienti ristretti e aggiungere profondità ai paesaggi, mentre i filmmaker possono essere più creativi con inquadrature suggestive.

Progettato secondo gli standard più elevati, RF 10-20mm F4 L IS STM integra l’innovativa tecnologia Peripheral Control Image Stabilisation (IS) che assicura immagini nitide e stabili anche nelle condizioni di scatto più difficili o senza l’uso di un treppiede. Il nuovo IS garantisce immagini e video stabili sull’intera inquadratura con cinque stop di stabilizzazione ottica o sei stop in abbinamento con una fotocamera con stabilizzazione integrata sul sensore d’immagine. L’avanzato design rettilineo dell’ottica assicura risultati nitidi e accurati: le linee rimangono perfettamente dritte, anche ai bordi dell’inquadratura, grazie a un’avanzata formula ottica. Un’apertura massima costante f/4 offre esposizioni omogenee a ogni impostazione dello zoom mentre il rivestimento all’avanguardia riduce al minimo l’effetto ghosting e flare, tipico degli scatti ultra-grandangolari.

Canon RF 10-20 mm: il nuovo obiettivo di serie L | la struttura

La tecnologia avanzata non compromette la facilità di utilizzo. L’innesto RF consente di ottenere una qualità immagine eccezionale da un design compatto, incrementando in modo sostanziale la larghezza di banda e la velocità di comunicazione tra la fotocamera e l’obiettivo portando numerosi vantaggi, tra cui migliore stabilizzazione d’immagine, velocità e precisione dell’AF e possibilità di correggere illuminazione periferica, diffrazione cromatica e non solo grazie ai dati obiettivo disponibili già mentre si utilizza la fotocamera.

Con un peso di soli 570 g, RF 10-20mm F4L IS STM non deve assolutamente mancare nel kit di ogni fotografo. Pesa meno della metà (610 g più leggero) ed è 2 cm più piccolo in larghezza e lunghezza di EF 11-24mm f/4L USM – montandolo su una fotocamera EOS R8 si otterrà un kit che pesa meno del precedente obiettivo EF da solo. Tutto questo nonostante un più ampio angolo di campo e l’aggiunta della tecnologia IS: non solo sarà più facile effettuare le riprese in spazi ristretti, ma l’attrezzatura sarà anche più leggera.

Grazie alla qualità immagine superiore, alla maggiore capacità per foto e video grandangolari e al design leggero, RF 10-20mm F4 L IS STM è un obiettivo indispensabile per i fotografi e i videomaker che desiderano elevare le loro competenze. Ideale per paesaggi e architettura, l’obiettivo è anche in grado di catturare prospettive diverse nelle riprese sportive o documentaristiche.

RF 10-20mm F4 L IS STM può affrontare le condizioni atmosferiche più difficili, grazie alla sua resistenza alla polvere e all’umidità per uso professionale.

Canon RF 10-20 mm: il nuovo obiettivo di serie L| caratteristiche principali e prezzo

• Lenti asferiche, Super UD e UD (compreso un elemento UD asferico) che aiutano a ottenere un’elevata qualità immagine appropriata per un obiettivo L • Elevata protezione alla polvere e all’acqua, per resistere alle rigide condizioni affrontate dai professionisti

• SWC (su 2 elementi dell’obiettivo) e ASC (Air Sphere Coating) che riducono l’effetto ghosting causato dalle luci all’interno dell’immagine, un fenomeno spesso riscontrato con gli obiettivi ultragrandangolari

• Primo obiettivo della serie L a essere dotato di motore STM e di messa a fuoco manuale continua, grazie al gruppo di messa a fuoco leggero e compatto

Il nuovo RF 10-20mm F4 L IS STM è pensato per le mirrorless Canon di serie R e sarà venduto a un Prezzo al pubblico (IVA inclusa) di 2.849,99 €

