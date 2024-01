Game of Thrones: in arrivo nuovi spin-off, stavolta d’animazione

I fan di Games of Thrones potranno rituffarsi nel loro universo preferito grazie a nuovi spin-off stavolta in chiave animata

Lo stesso autore George R.R. Martin ha svelato che il suo universo più famoso ha in lavorazione diversi spin-off in chiave animata. Il mondo fantasy di A Song of Ice & Fire, la saga letteraria da cui è tratta la serie televisiva Game of Thrones, ha tra i propri progetti anche la serie Nine Voyages, cioè uno show incentrato sulle imprese marittime di Corlys Velaryin, meglio noto come la Sea Snake. Infatti, lo scrittore annuncia sul proprio blog personale:

Abbiamo trasformato Nine Voyages, la nostra serie sui leggendari viaggi della Sea Snake, da live action ad animazione. Una mossa che appoggio pienamente. I vincoli di budget avrebbero probabilmente reso una versione live action troppo costosa, considerando che metà dello show si svolge in mare, e la necessità di creare un porto diverso ogni settimana, da Driftmark a Lys alle Isole Basilisco a Volantis a Qarth a… beh, e così via. C’è un mondo intero là fuori. E abbiamo molte più possibilità di mostrarlo tutto con l’animazione. Quindi ora abbiamo tre progetti animati in corso.

Altri spin-off in sospeso per l’espansione di Games of Thrones

Già nel 2021 HBO aveva deciso di espandere l’universo di Games of Thrones con una serie di nuovi progetti ed idee, oltre a Nine Voyages erano stati citati anche Flea Bottom e 10.000 Ships. Il progetto che era più avanzato era quello di Sea Snake, infatti era già stato ingaggiato un team creativo per lo sviluppo. Era anche stato ipotizzata una versione animata dello stesso Games of Thrones per la piattaforma digitale HBO Max. Nel suo blog Martin ha anche parlato di questi progetti lasciati in sospeso, spiegando che nessuno di essi è ancora stato approvato:

Nessuno di questi è stato ancora approvato, ma penso che siamo vicini a fare il prossimo passo con un paio di essi. Quando questo ultimo giro di sviluppo è iniziato qualche anno fa, avevamo quattro idee per show animati, con alcuni grandi talenti coinvolti. Stanze degli sceneggiatori e summit, outline e script sono seguiti a tempo debito… ma, ahimè, due dei progetti originali sono stati successivamente accantonati. Coloro che hanno letto i miei blog negli anni passati potrebbero ricordare che preferisco dire “accantonati” piuttosto che “cancellati”, perché nulla è mai morto per sempre a Hollywood, e un progetto messo da parte un anno può essere ripreso qualche anno dopo.

Cosa pensate degli spin-off di Games of Thrones in versione animata? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

