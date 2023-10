LG UltraGear: arrivano in Italia i monitor dedicati a League Of Legends

La limited edition dedicata a League Of Legends dei monitor gaming LG UltraGear arriva ufficialmente in Italia. L’esclusivo monitor è ufficialmente disponibile e pre-ordinabile in Italia

LG Electronics ha annunciato l’arrivo ufficiale in Italia della tanto attesa edizione limitata del monitor gaming LG UltraGear OLED (modello 27GR95QL). Il famoso monitor ispirato al celebre gioco League of Legends. Questo monitor arriva finalmente in Italia; infatti, sarà disponibile in preordine esclusivamente su LG Online Shop al prezzo di € 999,00, ma soltanto fino al giorno 30 novembre.

Inoltre, gli acquirenti che effettueranno il preordine riceveranno in omaggio tre oggetti di gioco esclusivi legati al gioco League of Legends: i campioni Jayce, Vi e Caitlyn, accompagnati dalle relative skin tematiche.

Dettagli sui nuovi monitor LG UltraGear ispirati a League Of Legends

Il monitor è stato progettato con la collaborazione attiva della community di fan del gioco. Questo dispositivo presenta un design Hextech distintivo di League of Legends; con icone e immagini del gioco integrate nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna del monitor. Le grafiche del gioco sono state applicate sia sul retro del monitor che sulla parte anteriore del supporto. Rendendo l’aspetto complessivo vivace ed elegante. Il logo del gioco e i suoi elementi caratteristici sono presenti anche nei menu di opzioni e impostazioni, offrendo un’esperienza di gioco autentica e coinvolgente.

In linea con i prodotti della serie UltraGear, il monitor 27GR95QL offre prestazioni di alto livello. Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG); garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva per i giocatori più esigenti.

