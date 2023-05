Le otto montagne: disponibile su Prime Video

Dopo aver conquistato il premio in qualità di Miglior film ai David di Donatello 2023; arriva disponibile a partire dal 15 maggio su Prime Video, il nuovo film, Le otto montagne. Scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; la difficile scalata sulla vetta più alta, per una profonda conoscenza di sé stessi e del rapporto emblematico con l’altro.

Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti; vede attori protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, assieme al cast composto da Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo.

A distanza di sei anni dall’ultima collaborazione nel film di Claudio Caligari, Non essere Cattivo; Luca Marinelli e Alessandro Borghi, si sono ritrovati fianco a fianco, protagonisti di una storia profonda e drammatica; basata sulla crescita personale e psicologica, in una storia universale a tutti noi vicina.

La rappresentazione di un’amicizia indissolubile, così come si evince dalla sinossi del film Le otto montagne:

Racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre