Greta Gerwig e Netflix per il futuro di Narnia?

Dopo quattro anni dai primi rumors, pare che finalmente ci siano delle novità per quanto riguarda l’universo di Narnia, di proprietà Netflix, pare che sia coinvolta Greta Gerwig

Nell’ormai lontano 2018, la piattaforma streaming regina di tutto il mondo, aveva annunciato di aver stretto un pluriennale accordo con The C.S. Lewis Company.

Tale accordo garantiva alla piattaforma streaming la possibilità di realizzare serie e film basati sull’amata saga del fantasy.

Pare che durante lo scorso anno, Netflix , abbia contattato un serie di registi, senza però arrivare a nessun tipo di accordo con essi.

Tuttavia in questi giorni circola in giro una voce, secondo la quale proprio Greta Gerwig sia la predestinata per quanto riguarda la regia di ben due film su Le Cronache di Narnia.

Si tratta ancora, solo di rumors, non c’è nulla di confermato o chiarito ancora.

Non si sa ancora se effettivamente tale direzione finirà nelle sue mani e nemmeno, in tal caso, di quali storie si tratterà.

Nemmeno Netflix ha rilasciato dichiarazioni al riguardo.

Greta Gerwig e le sue opere finora

Greta Gerwig è un’attrice, sceneggiatrice e regista abbastanza apprezzata. Ad oggi si è occupata di film come Piccole Donne, Lady Bird e Mistress America.

Entro la fine dell’anno dovremmo vederla nel film White Noise, sempre di produzione Netflix, dove interpreterà Babbette.

Si tratta di un film originale Netflix la cui uscita è attesa per dicembre e quasi sicuramente in America sarà possibile vederlo anche al cinema per un breve periodo.

Nei prossimi progetti della regista, oltre alle potenziali Cronache di Narnia, abbiamo Barbie di Warner Bros con Margot Robbie come protagonista, e poi il discusso live action di Biancaneve targato Disney, previsto per il 2024.

Speriamo di aver presto conferme e novità in generale sul futuro di Narnia e della Gerwig in generale.

