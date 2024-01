La stagione 5 di The Witcher è già nei piani di Netflix

Netflix è entrata in pre-produzione della serie su Geralt Di Rivia, ma sta già lavorando alla stagione 5 di The Witcher

Dopo l’annuncio dell’inizio della pre-produzione della quarta stagione, Netflix si sta già muovendo per quanto riguarda la stagione 5 di The Witcher. Secondo un report di Redanian Intelligence, Netflix sta valutando l’idea di realizzare la quarta e la quinta stagione in contemporanea, preparando così il terreno per Liam Hemsworth, che ha sostituito Henry Cavill nei panni di Geralt. Questa mossa Netflix l’aveva già fatta per accorciare i tempi di produzione tra le due stagioni, pensando che fosse una buona idea. All’inizio degli scioperi, nel maggio 2023, la bozza della quinta stagione era già in corso, mentre la sceneggiatura della quarta stagione era già in gran parte completata. La scrittura della quarta stagione è ricominciata pochi mesi dopo la fine degli scioperi e ora il team ha ricominciato a lavorare anche sulla sceneggiatura della quinta stagione.

The Witcher stagione 4 e 5 in contemporanea

Considerando i tempi per la stesura di ogni stagione, che richiede circa metà dell’anno, seguita da un periodo di rivisione delle sceneggiature, girare la stagione 5 di The Witcher subito dopo la stagione 4 sembra una cosa fattibile. Si prevede che le riprese della quarta stagione di The Witcher partano a marzo e dureranno fino a ottobre 2024, presso i Longcross Studios nel Regno Unito, momento in cui si presuppone che le sceneggiature della quinta stagione saranno già pronte. Sempre secondo Redanian Intelligence, la produzione includerebbe anche una breve pausa per il cast e per la troupe, ciò significa che le riprese della quinta stagione non inizieranno subito. Gli sceneggiatori avranno quindi la maggior parte dell’anno per completare la quinta stagione, prima che inizino le riprese, che a questo punto sono previste tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Cosa ne pensate? Credete sia una buona idea lavorare ad entrambe le stagioni allo stesso tempo? Diteci cosa ne pensate e cosa vi aspettate dalla serie. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo delle serie tv e molto altro.

