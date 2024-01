In Daredevil Born Again The Punisher sarà centrale

Secondo un report dell’insider Daniel RPK, in Daredevil Born Again The Punisher sarà uno dei personaggi principali della serie, questa sarebbe una scelta presa dopo aver deciso di riscrivere gli episodi

Non solo ci saranno grandi ritorni, come il più recente di Foggy Nelson e Karen Page, ma la presenza di The Punisher (ancora una volta interpretato da Jon Bernthal), rappresenterà uno dei punti principali della trama. In Daredevil Born Again, infatti, The Punisher sarà protagonista di una sottotrama, in cui si parlerà di corruzione. Infatti, in questa sottotrama, The Punisher affronterà direttamente dei poliziotti corrotti che usano il distintivo per perpetrare atti di razzismo e di violenze nei confronti degli innocenti.

The Punisher e il Black Lives Matter in Daredevil Born Again

Questa sarebbe una bella contromossa da parte della Disney. Infatti, nel 2021, quando c’è stato l’episodio controverso dell’omicidio dell’afroamericano George Floyd, i poliziotti hanno iniziato ad utilizzare impropriamente il simbolo di The Punisher sulle proprie uniformi, sulle armi e sui veicoli. Successivamente il simbolo è stato utilizzato anche dai sostenitori di Donald Trump coinvolti nell’assalto del Campidoglio e il simbolo si trovava su zaini e bandiere. In poche parole, hanno usato il logo iconico del personaggio per commettere dei crimini e atti dalla dubbia moralità. Se così fosse, sarebbe una delle mosse migliori che Disney abbia mai fatto, lanciando finalmente un bel messaggio che non risulti forzato al family friendly. Anzi, in questo modo The Punisher avrebbe la sua vendetta, poiché questi eventi hanno spinto i lettori dei fumetti a chiedere alla Marvel Comics di rimuovere completamente il logo del personaggio nei fumetti.

Se la trama fosse davvero questa, l’iconico teschio riprenderà il suo valore e sarà usato per rappresentare il vero significato che ha sempre avuto: giustizia. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una trama del genere per The Punisher? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro!

