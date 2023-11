Il presentatore degli Oscar 2024 sarà Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel farà il suo ritorno in qualità di presentatore durante gli Academy Awards 2024, gli Oscar in programma per domenica 10 marzo

Il conduttore tornerà per la quarta volta a presentare la cerimonia degli Oscar, entrando nel ristretto gruppo di conduttori illustri come Whoopi Goldberg e Jack Lemon che già in passato erano riusciti nell’impresa. Solo tre conduttori hanno superato questo record: Johnny Carson per cinque volte, Billy Crystal per nove volte e Bob Hope per ben diciannove volte.

Il ritorno di Kimmel segue la sua ospitata nell’edizione del 2023, succeduta all’incidente noto del 2022 in cui Will Smith ha colpito Chris Rock. Kimmel ha menzionato questo evento nel suo monologo di apertura dell’anno scorso.

Jimmy Kimmel sarà il presentatore degli Oscar 2024, per la quarta volta

Considerando che il 2023 ha visto gli scioperi sia degli scrittori che degli attori a Hollywood, sarà interessante vedere come Kimmel affronterà il suo monologo di apertura nella 95esima edizione degli Academy Awards. La produzione degli Oscar 2024 sarà curata da Raj Kapoor, Katy Mullan e Hamish Hamilton. Il team includerà figure come il direttore creativo Kenny Gravillis, gli scenografi Misty Buckley e Alana Billingsly, il produttore esecutivo dello spettacolo sul tappeto rosso David Chamberlin, insieme ai consulenti esecutivi del tappeto rosso Lisa Love e Raul Avila. La cerimonia avrà luogo presso il Dolby Theatre.

Non conosciamo ancora quali film sono candidati. Tra i principali contendenti, si prevede che Barbie della Warner Bros. e Oppenheimer della Universal Pictures saranno tra i favoriti per la categoria miglior film, insieme ad altri come American Fiction, Killers of the Flower Moon, Maestro e Poor Things. Per l’Italia, ci potrebbe essere Io Capitano, anche se non sappiamo se sarà nominato. Alcuni film popolari di artisti come Taylor Swift e Beyoncé hanno visto la luce quest’anno, ma non rientrano nei criteri dell’Academy per le nomine agli Oscar in quanto non sono considerati documentari secondo gli standard stabiliti. La cerimonia sarà il 10 marzo 2024, nei prossimi mesi avremo le nomination per le varie categorie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.