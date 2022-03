Dungeons & Dragons: parla Chris Pine

Dungeons & Dragons: l’attore Chris Pine parla in un’intervista esclusiva dello spirito del film

L’attore Chris Pine, tra i protagonisti del film basato su Dungeons & Dragons, ha raccontato in un’intervista esclusiva quale sia lo spirito del film e cosa attenderci dalla nuova versione cinematografica del gdr che ha incantato generazioni.

E’ ancora presto per poter vedere al cinema il nuovo film di Dungeons & Dragons, visto che uscirà a marzo 2023. Ciononostante, Chris Pine, approfittando della promozione del suo La cena delle spie, ha spiegato quale spirito ci sarà da attendere per il film del gdr ideato da Gary Gygax e Dave Arneson negli anni Settanta. Non ha rivelato niente sui dettagli della storia, ma ha parlato molto di più sullo spirito dell’operazione. Adesso la domanda che ci poniamo tutti è: convincerà il gran numero di appassionati?

Le parole di Chris Pine

Ed è proprio in questo modo che l’attore ha parlato nell’intervista. Vi riportiamo fedelmente le sue parole:

Ragazzi. Beh, vi posso dire che ci siamo divertiti un casino a farlo. Abbiamo riso un sacco. Io lo descriverei come un incrocio tra Trono di Spade, La storia fantastica e un pizzico di Monty Python e il Sacro Graal. Siamo da quelle parti. È molto divertente. Tante emozioni. È scoppiettante, si respirano gli anni Ottanta, c’è pure qualcosa dei Goonies. Il mio personaggio è l’organizzatore di eventi definitivo! Secondo me sarà davvero buono. Voglio dire, chi cazzo può saperlo davvero, ma io penso che abbiamo buone possiblità e John & John spaccano. Conoscono la commedia, conoscono l’emozione, abbiamo avuto un grande cast e ci siamo divertiti mentre lo facevamo. Cosa chiedere di più!

Il cast di Dungeons & Dragons

Nel cast con Chris Pine ci sono Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Justice Smith, Hugh Grant nella parte del villain e Benedict Cumberbatch in un ruolo non rivelato.

Ci sono ancora moltissimi dubbi riguardo a questa nuova versione cinematografica, ma dalle parole dell’attore si è potuto constatare che l’approccio al materiale, questa volta, sia più “variegato” che letterale, quindi il rischio di riproporre un Dungeons & Dragons- Che il gioco abbia inizio di circa vent’anni fa sembra molto lontano.

Al momento non resta che attendere, ma noi, come sempre, vi terremo informati di qualsiasi altra novità provenga all’orizzonte. Continuate a leggerci e a seguirci!

