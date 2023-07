La casa dei fantasmi: un nuovo trailer della dark comedy

Disney ha rilasciato un nuovo trailer de La casa dei fantasmi, comedy horror dal cast stellare, attesa al cinema dal 23 agosto, in cui viene mostrato per la prima volta il look di Winona Ryder

La casa dei fantasmi, dark comedy ispirata alla famosa attrazione dei parchi a tema Disney, debutterà nei cinema italiani dal 23 agosto (negli Stati Uniti dall’11). Per l’occasione in queste ore è stato rilasciato un nuovo trailer del progetto, che offre uno sguardo ravvicinato allo straordinario cast, in cui spicca la presenza di Winona Ryder.

La casa dei fantasmi racconta di una madre single (Rosario Dawson) e di suo figlio, che si trasferiscono in una casa da sogno, pagata ad un prezzo stracciato. Ben presto, però, i due protagonisti si rendono conto che la casa è infestata da alcuni bizzarri fantasmi, che si risvegliano ogni giorno a mezzanotte. Per evitare di rimanere bloccati nell’abitazione per sempre, Gabbie e suo figlio si rivolgono quindi ad un “dream team” di esperti del paranormale, la cui formazione comprende un prete, una sensitiva, un ex investigatore del paranormale ed un professore di storia. La missione, però, si rivelerà più difficile del previsto.

Il nuovo trailer de La casa dei fantasmi

Il nuovo trailer mostra per la prima volta il team della caccia ai fantasmi in azione, svelando il look di Winona Ryder (attesa anche nella quinta stagione di Stranger Things e in Beetlejuice 2) i cui lavori sono però bloccati dagli scioperi attualmente in corso. Accanto a Winona Ryder troviamo poi un cast stellare composto da Owen Wilson, Rosario Dawson, Lakeith Stainfield (star della serie Atlanta), Danny De Vito, Tiffany Hiddish, Chase Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis e Jared Leto. Diretto da Justin Simien, già showrunner della serie Star Wars Lando, ancora priva di una data d’uscita ufficiale, a basato su una sceneggiatura di Katie Dippold, il lungometraggio sarà distribuito negli Stati Uniti come PG-13 – ovvero vietato ai minori di 13 anni non accompagnati. A circa vent’anni dal primo progetto ispirato alla famosa attrazione – con Eddie Murphy protagonista – Disney è quindi riuscita finalmente a realizzare un remake\reboot, rimasto per molto tempo in un limbo produttivo. La casa dei fantasmi sarà in sala, come accennato, dal 23 agosto.

