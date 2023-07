Diamo uno sguardo alle nuove foto di The Marvels e scopriamo qualcosa in più sulla trama, il cast, il trailer e la data d’uscita

Un nuovo capitolo sta per aggiungersi alle numerose pellicole Marvel. Si tratta di The Marvels, film diretto da diretto da Nia DaCosta, che vedrà come protagoniste un trio di supereroine, composto da Carol Danvers (Captain Marvel), Kamala Khan (Ms. Marvel) e Monica Rambeau. Diamo un’occhiata alle nuove immagini appena diffuse e scopriamo qualche informazione in più sulla trama, il cast, il trailer e la data d’uscita.

Qualche anticipazione | The Marvels: prime foto ed anticipazioni su uscita, trama e cast

Ma di cosa parlerà questo nuovo capitolo Marvel? In questa nuova pellicola, seguiremo Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau, alle prese con un nuovo inconveniente da risolvere. Le tre, inspiegabilmente, iniziano a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri. Sarà loro dovere collaborare per capirne il motivo. Le prime immagini, che potete vedere anche qui, sono state rese disponibili dal magazine Entertainment Weekly.

Oltre alle tre attrici protagoniste, in The Marvels rincontreremo alcuni personaggi, primo fra tutti Samuel L. Jackson, che tornerà ad interpretare Fury. Ci saranno però anche dei nuovi arrivi, tra cui Zawe Ashton, nei panni di Darbenn, che da tempo sperava di entrare a far parte di un progetto di Nia DaCosta. Nel cast anche Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Saagar Shaikh, Mohan Kapur, Caroline Simonnet e Jessica Zhou.

Parlando del film | The Marvels: prime foto ed anticipazioni su uscita, trama e cast

Sono state le attrici stesse a regalare alcune anticipazioni su The Marvels. Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris hanno subito stretto una buona amicizia sul set, sostenendosi a vicenda nell’interpretare al meglio i loro personaggi. Il loro legame nella realtà è stato utile, secondo la regista, per sviluppare al meglio anche il rapporto dei tre personaggi da loro interpretati. Brie Larson si è soffermata sul valore di questo nuovo progetto, spiegando che:

Penso che sia un’incredibile metafora legata all’imparare come essere un team ed è un esempio davvero chiaro del fatto che nessuna persona possa fare tutto. C’è il bisogno di alcune capacità, di persone con diversi punti di vista e background per salvare il mondo.

Anche la regista Nia DaCosta si è soffermata a parlare del suo nuovo progetto, spiegando quanto sia difficile, per un’amante dei fumetti originali, dover adattare il tutto in un film. Trovare un equilibrio è per lei una delle sfide più grandi, a causa di alcuni cambi, che sono necessari al fine di un adattamento che funzioni. La stessa DaCosta ha ammesso che, a volte, a riportarla sulla retta via è stato il produttore Kevin Feige, facendole notare il suo essere “troppo nerd”.

Trailer e data d’uscita

Un’idea di cosa andremo a vedere ce la siamo fatta grazie al trailer (che potete vedere qui sopra). Il video mostra, senza troppi misteri, come la pellicola sia incentrata sull’’intreccio di poteri delle tre ragazze. Se siete curiosi di scoprire come andrà a finire, non vi resta che correre al cinema, la data prevista è quella dell’8 novembre 2023.

