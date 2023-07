Assassinio a Venezia: il trailer del nuovo film di Poirot

Kenneth Branagh torna a vestire i panni dell’investigatore Poirot nel nuovo trailer del film Assassinio a Venezia

Dopo Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, lo scenario delle indagini di Poirot è la splendida Venezia. Ecco qui il nuovo trailer ufficiale del terzo film di e con Kenneth Branagh tratto dai romanzi di Agatha Christie. L’appuntamento al cinema è fissato per il 14 settembre prossimo, con una conveniente vicinanza rispetto alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia che si svolgerà tra il 30 agosto e il 9 settembre. La data del 14 settembre 2023, sciopero degli attori o meno, fa sì che si possa presumere che questo nuovo film di e con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot sarà presentato nel programma dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia, sempre a meno di clamorose sorprese.

La trama e il trailer di Assassinio a Venezia

Questo terzo film di Branagh racconta le avventure dell’investigatore belga nato dalla penna di Agatha Christie ed è liberamente basato sulla storia di Poirot e la strage degli innocenti, romanzo pubblicato dalla scrittrice solo nel 1969, la cui trama è però stata trapiantata dal villaggio inglese di Woodleigh Common, dove si svolge nel libro, alle calli e ai ponti della splendida Venezia, come suggerisce il titolo. Anche questo nuovo trailer ufficiale del film, che conta su un cast all-star composto dalla neo-vincitrice dell’Oscar Michelle Yeoh, Tina Fey, Riccardo Scamarcio, Kelly Reilly, Jamie Dorman, Jude Hill, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed Emma Laird, sembra voler calcare la mano su aspetti quasi più vicini all’horror che al giallo tradizionale. Staremo a vedere se riuscirà a tenere alta la tensione dello spettatore come i primi due. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità in tema di film e serie tv, continuate a seguirci e, se volete, lasciate un commento su questa o altri nostri articoli.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.