Karate Kid: nuovo film con Ralph Macchio e Jackie Chan

Ufficialmente in sviluppo il nuovo film su Karate Kid per Sony Pictures, con protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan Ottime notizie per gli appassionati della saga di Karate Kid. Sony Pictures nelle ore scorse ha ufficializzato l’idea di produrre un nuovo strepitoso film della saga, contando la partecipazione di due noti attori: Ralph Macchio e Jackie Chan. Già incontrati nei precedenti capitoli (rispettivamente nelle vesti del campione di karate Daniel LaRusso e il saggio maestro Mr. Han, di Jaden Smith nel remake del 2010); per l’occasione le due star hanno annunciato un casting a livello globale con un video condiviso online. Scopriamo di seguito tutti i dettagli nel video inedito.

Karate Kid: i primi dettagli sul nuovo film con Ralph Macchio e Jackie Chan

Come si evince dalle notizie rimbalzate sul web; il prossimo progetto su Karate Kid vedrà il ritorno sul grande schermo degli attori Ralph Macchio e Jackie Chan. Notizia in circolazione da diverso tempo, legata soprattutto al successo ottenuto nel reboot/remake del 2010.

Seppur ancora in fase di lavorazione; il film sarà diretto da Jonathan Entwistle e Ron Lieber( quest’ultimo alla guida anche della sceneggiatura), incentrando la trama attorno ad un giovane teenager che trova la forza e lo scopo nella vita grazie alle arti marziali e a un duro, ma saggio, mentore. L’uscita prevista per dicembre 2024, sarà completamente distaccata dalla serie Cobra Kai (la cui conclusione avverrà con la fine della sesta stagione), ma potrebbe avere un forte legame con i capitoli precedenti del noto franchise. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul cast e la trama.

Nell’attesa, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.