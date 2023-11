Migliori app per creator che vogliono mettersi in proprio

Siete dei creator che hanno voglia di mettersi in proprio e costruire in autonomia il proprio lavoro dei sogni? In questo articolo scopriremo quali sono le migliori app da avere per farlo

Quello del creator è ormai diventato, da più di un decennio, un lavoro vero e proprio che consente, in molti casi, di ottenere dei guadagni abbastanza elevati e che possono essere massimizzati seguendo delle adeguate strategie. Prima di tutto, è importante conoscere il proprio pubblico e capire quali sono le loro esigenze, i loro interessi e i problemi che desiderano risolvere. Solo così si potranno creare contenuti adatti a loro e ai loro bisogni. Per costruire una community di seguaci fedeli, bisogna condividere prima di tutto contenuti gratuiti di alta qualità. Fatto ciò, è possibile poi passare alla creazione di corsi online di alta qualità che siano interessanti e utili per la propria fetta di pubblico. Sono tanti gli articoli presenti online che hanno già trattato le migliori piattaforme per creare e vendere corsi online, in questo vedremo invece le migliori app per creator che vogliono guadagnare con i corsi online.

Quali sono le app per creare corsi online

Prima di capire come vendere il proprio corso online, bisogna ovviamente crearlo. Fortunatamente, esistono numerosi programmi per creare corsi online ai quali è possibile affidarsi. Il primo è sicuramente Esmerise, un tool made in Italy nato a Parma, che si pone proprio come alternative a tutti i colossi americani per la creazione di corsi online. La mission della società è proprio quella di rendere la creazione e la vendita di corsi online accessibile a tutti. Per chi non è pratico con la lingua inglese, o semplicemente vuole avere a che fare con una piattaforma in italiano, Esmerise risulta perfetta, perché è totalmente italiana, con supporto in italiano. Supporta inoltre, cosa fondamentale per chi abita in Italia, la fatturazione elettronica. Creare corsi con Esmerise è abbastanza semplice e intuitivo grazie alla sua interfaccia tutto in uno ed è possibile creare quanti corsi si desiderano.

La piattaforma offre un trial gratuito per approcciarsi a essa, poi è possibile scegliere, in base alle proprie esigenze, tra piano base, piano pro (il più popolare) e piano enterprise. Alcune possibili alternative sono i colossi made in USA:

: Teachable è una piattaforma che permette di creare il proprio sito web per corsi Offre una maggiore personalizzazione e controllo rispetto ad alcune altre piattaforme. È possibile fissare i propri prezzi, raccogliere pagamenti e interagire con gli studenti direttamente. Kajabi: Kajabi è una piattaforma simile a Teachable che consente di creare e distribuire corsi online. Offre una serie di strumenti per la creazione di contenuti, il marketing e l’analisi.

Migliori app per la produzione video

Ci sono molte ottime app per la produzione video disponibili su diverse piattaforme, tra cui smartphone, tablet e computer. Purtroppo, fra queste, ancora nessuna è Made in Italy. Ecco dunque le due soluzioni più complete e popolari:

: una delle app di montaggio video più potenti disponibili per È utilizzata da professionisti in tutto il mondo per la produzione di video di alta qualità. DaVinci Resolve: alternativa più semplice ed economica che offre montaggio, correzione colore, effetti visivi, grafica in movimento e post produzione video/audio in un solo.

App per distribuire i propri corsi online

Una volta creato il proprio corso, per ottenere dei guadagni, è fondamentale distribuirlo e pubblicizzarlo. Esistono numerose app per distribuire corsi online tra le quali poter scegliere:

: Udemy è una delle piattaforme più grandi per la distribuzione di corsi online. Consente di pubblicare i propri corsi su una vasta gamma di argomenti. Udemy si occupa della distribuzione e della promozione, ma prende anche una percentuale sulle vendite da molti giudicata abbastanza YouTube: in questo ambito, non è possibile dimenticare Youtube, che consente un maggior controllo sul caricamento e distribuzione dei propri corsi e

App per l’email marketing

L’email marketing è una componente essenziale delle strategie di marketing online, ed esistono numerose app di email marketing che possono aiutare a creare, inviare e tracciare le proprie campagne di email. Ecco alcune delle migliori app per email marketing:

Active Powered: è il rivenditore italiano n.1 per Active Campaign, la soluzione di marketing automation e gestione dei clienti adottada da Marketers, la società di Dario Vignali, per i propri

: una delle piattaforme di email marketing più popolari ed è nota per la sua facilità d’uso. Offre una vasta gamma di modelli, strumenti di automazione e analitica È ideale sia per principianti che per esperti. Constant Contact: appfacile da usare e offre una varietà di modelli di email, strumenti di automazione, e analisi È particolarmente adatta alle piccole imprese.

Conclusioni sulle migliori app per creator che vogliono mettersi in proprio

Le applicazioni per creator offrono un modo creativo e flessibile per trasformare la tua passione in una professione. Che tu sia un artista, uno scrittore, uno youtuber, un musicista, un podcaster o un influencer, queste app ti permettono di creare, condividere e monetizzare il tuo contenuto con il tuo pubblico. Con la crescente domanda di contenuti originali e di qualità, essere un creator non solo ti dà la possibilità di esprimere la tua voce, ma può anche aprire nuove opportunità di carriera e di collaborazione. Quindi, scegli l’app che fa per te, esplora le tue potenzialità creative e inizia a costruire il tuo brand personale.