È ora disponibile David Holmes: The Boy Who Lived, il documentario che racconta dello stuntman rimasto paralizzato sul set di Harry Potter

Quasi certamente tutti conoscerete Harry Potter e i suoi protagonisti, che per anni ci hanno tenuto con il fiato sospeso con le loro avventure. Non tutti però sanno che nel dietro le quinte della saga sono accaduti moltissimi eventi, alcuni purtroppo davvero tristi. Tra questi non possiamo dimenticare ciò che è accaduto a David Holmes, lo stuntman del protagonista Daniel Radcliffe, rimasto paralizzato durante le riprese de I Doni della Morte – Parte 1. Ora, l’uomo verrà omaggiato con un documentario, dal titolo David Holmes – The boy who lived. Scopriamo di che si tratta.

Il documentario | David Holmes: The Boy Who Lived, il documentario dedicato allo stuntman di Daniel Radcliffe

Ci sono eventi che possono cambiarci la vita per sempre. È proprio ciò che è accaduto a David Holmes durante le riprese di uno dei capitoli della saga, dedicata al maghetto più famoso di sempre. Lo stuntman e ginnasta, che ha prestato il proprio corpo proprio al protagonista, ha lavorato alla saga già dal primo film, fino al giorno di quel tragico incidente, che lo portò ad una paralisi parziale. L’evento non scosse solo David, ma anche lo stesso Daniel Radcliffe.

La nuova pellicola non è però un documentario che vuole soffermarsi sulla disgrazia accaduta, ma si pone l’obiettivo di mostrare la costanza e l’incredibile forza di un uomo che, nonostante ciò che gli è accaduto, non si è mai lasciato sopraffare dagli eventi, piuttosto è stato un pilastro anche per le persone intorno a lui. Ci sarà poi spazio per raccontare la bellissima amicizia nata e mai finita, tra lo stuntman e l’attore Daniel Radcliffe, oltre a diverse interviste ad amici, colleghi e familiari e numerosi momenti girati nei dietro le quinte dei film a cui Holmes ha partecipato.

Data d’uscita

David Holmes: The Boy Who Lived ha come produttori esecutivi, oltre a Daniel Radcliffe, anche il protagonista stesso, mentre alla regia troviamo Dan Hartley. Il documentario è prodotto da Lightbox/Ripple Productions, in collaborazione con Sky. Possiamo inoltre annunciarvi che il documentario è già disponibile. Si può infatti trovare, già dal 15 novembre, in streaming su Max.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.