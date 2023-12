Jonathan Majors è stato licenziato: addio al ruolo di Kang

La sentenza è giunta alla fine: Jonathan Majors è stato licenziato dai Marvel Studios in seguito all’esito della sentenza sulle accuse di aggressione da parte dell’attore nei confronti dell’ex fidanzata: ora l’attore dovrà dire addio al ruolo di Kang Il Conquistatore

Alla fine i Marvel Studios hanno licenziato Jonathan Majors subito dopo l’esito finale del caso dove l’attore ha ricevuto accuse di aggressione e molestie nei confronti dell’ex fidanzata Grace Jabbari. La Marvel non ha esitato e ha preso subito provvedimenti allontanando Majors dall’MCU e impedendogli così di riprendere il ruolo di Kang Il Conquistatore. L’attore era stato arrestato il 25 marzo di quest’anno e da allora ha perso molte occasioni lavorative sia a livello pubblicitario, sia a livello cinematografico e televisivo. La sua agenzia Entertainment 360 e il suo PR, Lede Company, hanno stracciato i contatti e l’hanno licenziato dal film The Man in the Basement, mentre l’esercito americano e la squadra di baseball dei Texas Ranger hanno cancellato due campagne pubblicitarie importanti. Per quanto riguarda il suo coinvolgimento in Da Understudy di Spike Lee e 48 Hours in Vegas di Dennis Rodman rimane un’incognita.

La Marvel ha licenziato Jonathan Majors e dice addio a Kang

L’attore Jonathan Majors ha fatto il suo debutto come Kang nella serie di Loki e la sua ultima apparizione è proprio nella seconda stagione della serie tv di cui abbiamo scritto una recensione. Il personaggio avrebbe dovuto sostituire Thanos come il nuovo villain della Saga del Multiverso, com’era stato confermato nella scena post credits di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, dove vediamo varie varianti di Kang interpretate proprio da Majors. Sarebbe dovuto essere il villain di Avengers: The Kang Dynasty e di Avengers: Secret Wars, ma dopo che il regista Destin Daniel Cretton ha abbandonato la regia di Kang Dynasty e la sceneggiatura è stata affidata a Michael Waldron (regista di Loki), ora anche l’attore è fuori dal progetto e rischia un anno di carcere.

Dopo l’arresto dell’attore, Kevin Feige aveva discusso con i dirigenti della Marvel per cambiare la storyline della Saga del Multiverso, sostituendo Kang con un nuovo villain. Il sospetto è che i film siano slittati non solo per i due scioperi di Hollywood che ha tenuto fermi i lavori per ben sei mesi, ma anche per decidere cosa fare in base all’esito del processo di Jonathan Majors. Ora, con il suo licenziamento, sicuramente ci saranno cambiamenti creativi importanti, che si tratti di un semplice cambio attore o addirittura di sostituire il personaggio di Kang con uno nuovo, magari con Dottor Destino. Al momento sappiamo solo che Avengers Kang Dynasty, secondo l’Hollywood Reporter, internamente ha il titolo di Avengers 5. Cosa ne pensate? Avreste voluto continuare a vedere Majors nel ruolo? Diteci la vostra nei commenti. Nel frattempo vi invitiamo a restare sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv.

