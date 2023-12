HUAWEI: annunciate ufficialmente le novità per il 2024!

Huawei annuncia ufficialmente tante novità per il 2024: HUAWEI FreeClip, HUAWEI MatePad Pro 13.2″ e HUAWEI MateBook D 16 2024

“Creation of Beauty” è il tema a cui Huawei ha voluto dedicare l’evento di lancio che si è tenuto a Dubai, per annunciare tre nuovi device, gli auricolari open-ear HUAWEI FreeClip, il tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2” e il laptop HUAWEI MateBook D 16. Il brand conferma così a livello di ecosistema la strategia presentata per il settore wearable in occasione dell’evento “Fashion Forward” del 14 settembre a Barcellona che punta sull’unione tra tecnologia all’avanguardia, design alla moda e funzionalità innovative per proporre device top di gamma a un pubblico sempre più ampio.

HUAWEI 2024: tutte le novità

Gli auricolari HUAWEI FreeClip, da oggi disponibili in Italia su Huawei Store, rappresentano il primo modello open-ear del settore con l’innovativo design C Bridge che, grazie alla forma ergonomica, offre un comfort elevato durante l’ascolto.

Il tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2”, disponibile in Italia da gennaio 2024, si distingue per un design elegante, integra la tecnologia HUAWEI X-True Display e HUAWEI SOUNDTM ed è compatibile con HUAWEI M-Pencil di 3a generazione, la nuova penna con tecnologia NearLink che supporta oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione, per espreimere la propria creatività ogni giorno e senza limiti.

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 con processore ad alte prestazioni Intel Core i9 di 13a generazione, ampio schermo da 16 pollici, tecnologia Dual Shark Fin Fan e durata della batteria fino a 70 Wh, è ancora più leggero e performante. Sarà disponibile in Italia da gennaio 2024.

HUAWEI 2024: quando il design incontra la tecnologia

Con l’innovativo design C-Bridge, che funge sia da clip che da connettore per gli auricolari, HUAWEI FreeClip rendono l’ascolto on-the-go ancora più confortevole, con un tocco di stile in più, inimitabile e originale. La struttura ergonomica del device è stata progettata sulla base di uno studio delle forme anatomiche di oltre 10.000 orecchie umane e sull’analisi di dati provenienti da test di micro-ergonomia e oltre 25.000 test di affidabilità della durata della batteria.

Quando utilizzati con la custodia di ricarica, HUAWEI FreeClip supportano fino a 36 ore di ascolto. Inoltre, non prevedono la distinzione tra orecchio sinistro e destro, integrano la cancellazione del rumore in chiamata tramite AI e la tecnologia dual-connection. Da abbinare al proprio outfit, HUAWEI FreeClip sono perfetti per chi viaggia spesso e per gli appassionati di fitness.

HUAWEI 2024: un ecosistema creativo

Nel corso degli ultimi dieci anni, i tablet firmati Huawei si sono evoluti in device pensati per aumentare la produttività nell’ambito di numerose attività, dallo studio al lavoro di ufficio alle professioni creative.

HUAWEI MatePad Pro 13.2” eredita gli elementi dei modelli precedenti di tablet portandoli a un nuovo livello. Lo schermo OLED flessibile si stende su un corpo sottile di soli 5,5 mm di spessore e 580 g di peso, con cornici di 3,4 mm per un rapporto schermo-corpo del 94%. MatePad Pro 13.2” è, infatti, uno dei tablet più sottili mai realizzati dal brand, caratterizzato da cornici ridotte al minimo e rapporto schermo-corpo al massimo livello.

Il display HUAWEI X-True e il sistema audio HUAWEI SOUND, grazie anche al supporto di numerose app, garantiscono un’esperienza audiovisiva totalmente coinvolgente. Inoltre, è compatibile con accessori quali HUAWEI M-Pencil di 3a generazione e HUAWEI Smart Magnetic Keyboard che migliorano l’esperienza creativa anche dal punto di vista pratico.

Accessori

HUAWEI MatePad Pro 13.2” è compatibile con HUAWEI M-Pencil di 3a generazione che integra NearLink con oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione con rapida risposta al tocco, grazie alla bassa latenza, alla potente capacità anti-interferenza e al tratto preciso, nonché a un elevato throughput per una connettività affidabile. Ad esempio, la funzione Colors Capture consente di selezionare un colore da un’altra app e crearne immediatamente uno nuovo, con sfumature e tonalità diverse.

HUAWEI Smart Magnetic Keyboard è staccabile e dispone di un touchpad full-area che, in caso di necessità, consente di trasformare il tablet in un laptop.

In occasione dell’evento Creation of Beauty, in tema di creatività Huawei ha annunciato GoPaint Worldwide Creating, una piattaforma globale dedicata ai creatori digitali di tutto il mondo che prenderà forma il 5 gennaio 2024 per permettere loro di mostrare i propri lavori e incoraggiare le persone a esprimere talento e creatività.

Massima produttività

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 con ampio display Eye Comfort HUAWEI FullView da 16 pollici offre una visione di qualità con la leggerezza di un tradizionale modello da 15,6 pollici. Il processore Intel Core di 13a generazione assicura prestazioni elevate per una gestione multitasking delle proprie attività.

Cosa ne pensate delle novità di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.