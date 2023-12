Scopriamo insieme il trailer italiano de Il fantasma di Canterville, il nuovo film tratto da un racconto di Oscar Wilde

Un nuovo film d’animazione per grandi e bambini sta per arrivare nei cinema italiani. Si tratta de Il fantasma di Canterville, pellicola tratta da uno dei racconti più celebri di uno degli autori più conosciuti e apprezzati del ‘800: Oscar Wilde. La trama ci porterà dritti dritti nelle campagne inglesi di fine Ottocento. Qui una famigliola americana decide di acquistare un castello che si dice essere infestato da un fantasma.

Trama | Il fantasma di Canterville: il trailer del film in arrivo al cinema

La sinossi del film recita:

Mentre il diciannovesimo secolo lascia il posto al ventesimo secolo e l’invenzione scientifica fa emergere nuovi modi di attraversare e vedere il mondo, una moderna famiglia americana si trasferisce nella loro nuova casa di campagna, Canterville Chase, in Inghilterra, dove scopre che la dimora è infestata da un fantasma. Sir Simon de Canterville abita indisturbato nei terreni di Canterville Chase da oltre trecento anni, ma incontra un degno avversario quando cerca di spaventare i nuovi arrivati.

Il fantasma di Canterville è diretto da Kim Burdon e Robert Chandler e sceneggiato da Giles New e Keiron Self. L’attore inglese Stephen Fry figura fra i produttori esecutivi. Proprio quest’ultimo ha un rapporto speciale con lo scrittore e drammaturgo Oscar Wilde, visto che ne ha prestato il volto nel film biografico Wilde, del 1997.

Data d’uscita

Già dal trailer possiamo immergerci nel vivo delle vicende di questa storia, piena di mistero ma anche di simpatici personaggi, tutti da scoprire. Il fantasma di Canterville arriverà nei cinema italiani il 18 gennaio con Adler Entertainment. Se siete alla ricerca di un’avventura che vi faccia riscoprire una storia del passato, ma in chiave più moderna, Il fantasma di Canterville è proprio ciò che fa per voi. Questo lungometraggio animato di genere fantastico ed umoristico potrebbe rivelarsi perfetto sia per i grandi che per i piccini.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.