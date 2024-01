The Miracle Club: ecco la data di uscita della nuova commedia di Thaddeus O’ Sullivan

La commedia The Miracle Club debutterà nei cinema italiani, ora conosciamo la data di uscita del film con i premi Oscar Maggie Smith e Kathy Bates, e la candidata all’Oscar Laura Linney

Arrivano nuove indiscrezioni sul film The Miracle Club diretto da Thaddeus O’ Sullivan. La trama ufficiale della nuova commedia:

Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche, Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O’Casey). Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica. Poco prima del viaggio, la loro vecchia amica Chrissie (Laura Linney) arriva a Ballygar per il funerale della madre, dopo un lungo esilio negli Stati Uniti. Il suo ritorno riapre vecchie ferite e le quattro dovranno confrontarsi con il loro passato, anche quando viaggiano alla ricerca di un miracolo.

The Miracle Club: scopriamo la data di uscita del film

Le protagoniste della commedia The Miracle Club sono tre attrici di diverse generazioni, si tratta dei premi Oscar Maggie Smith e Kathy Bates, e la candidata all’Oscar Laura Linney. Il cast è composto anche da Agnes O’Casey, dal candidato all’Oscar Stephen Rea e da Mark O’Halloran. Il film uscirà nelle sale cinematografiche in tutta Italia con Europictures, una società di distribuzione cinematografica che si occupa di film italiani e internazionali. The Miracle Club sta per fare il suo debutto nei cinema nazionali, è in uscita il 4 gennaio. L’attrice Kathy Bates lavora al progetto da più di un decennio, ecco le sue parole:

Per me era essenziale che il film fosse girato in Irlanda… Mi è piaciuto molto stare in Irlanda, l’ho amata da morire.

