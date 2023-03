Joker 2: le prime immagini di Lady Gaga sul set

Diffuse le prime immagini e i primi video dal set di Joker 2, con Lady Gaga protagonista. Atteso sequel diretto ancora da Todd Phillips; vedrà protagonista la nota cantante assieme a Joaquin Phoenix. Ecco di seguito tutti i dettagli in anteprima

Continuano le riprese per l’atteso sequel di Joker 2, anche questa volta sotto la direzione di Todd Phillips. Per ingannare il tempo che scorre; sul web sono spopolate le prime immagini provenienti direttamente dal set. Ad essere protagonista della scena, è la nota cantante Lady Gaga; scelta dal regista per interpretare il ruolo selvaggio di Harley Quinn.

Nata dalla mente creativa di Paul Dini e Bruce Timm, Harley Quinn (il cui vero nome è Harleen Frances Quinzel) è apparsa apparsa per la prima volta l’11 settembre 1992, all’interno della serie animata Batman. Grande amore folle e proibito legato al perfido antagonista Joker; Lady Gaga reciterà nel nuovo sequel al fianco dell’attore premio Oscar, Joaquin Phoenix (volto già noto per il ruolo di Joker; alias, Arthur Fleck).

Scopriamo insieme i dettagli diffusi in anteprima.

Joker 2: tutto quello che sappiamo sul prossimo sequel

Vestiti semplici e privi di eccentricità. Uno sguardo perso nel vuoto, immerso nei pensieri più confusi . Due semplici immagini in grado di svelare qualche ulteriore dettaglio, sull’atteso sequel cinecomic Joker 2. Viene così catturata l’immagine esclusiva di Lady Gaga sul; in uno stato che sembra essere ancora lontano dalla metamorfosi in Harley Quinn.

Protagonista indiscussa di questi ultimi scatti rimbalzati sul web; Lady Gaga affiancherà le turbe psichiche di Arthur Fleck. Nel cast saranno presenti, oltre i già citati nomi protagonisti; anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener.

Le riprese al momento ancora in corso, interessano la zona di Los Angeles e New York. Secondo fonti esterne, la data d’uscita della pellicola è segnata per il prossimo 4 ottobre 2024.

