Naughty Dog: deciso il prossimo titolo dello studio

Sembra proprio che Naughty Dog abbia deciso il suo prossimo titolo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Mentre il successo attorno alla saga di The Last Of Us continua a crescere, grazie anche al remake del primo capitolo (a proposito, trovate a questo link la nostra recensione in merito), ed all’apprezzato adattamento TV, realizzato da HBO, l’acclamato studio di Neil Druckmann guarda ora al futuro. Stando ad alcune recenti dichiarazioni emerse in rete, infatti, pare che Naughty Dog abbia già deciso quale sarà il prossimo titolo al quale dedicarsi.

Il prossimo titolo di Naughty Dog sembra essere deciso

Secondo quanto dichiarato da Druckmann stesso, Naughty Dog pare aver deciso quale sarà il prossimo titolo sul quale lavorare. Conoscendo il livello qualitativo raggiunto dalle opere della software house americana, tali dichiarazioni non possono che contribuire a creare hype, ma anche molta curiosità in merito al progetto. Questo anche perché il co-presidente dell’azienda ha deciso di non sbilanciarsi su quale effettivamente sarà il nuovo gioco in sviluppo.

A questo punto è facile dare libero sfogo alle speculazioni. Che si tratti del famigerato The Last Of Us Part 3, il quale è già stato al centro di altri rumor in passato? Oppure la software house si dedicherà a qualcosa di completamente nuovo, magari esplorando nuovi orizzonti? Di certo le aspettative sono molto alte e solo il tempo potrà dirci se Druckmann e soci riusciranno, con la prossima opera, a deliziarci con un nuovo capolavoro. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali in merito.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo misterioso progetto in lavorazione?