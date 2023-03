Mission: Impossible 7, un salto nel vuoto nel primo poster

Nel primo poster di Mission: Impossible 7 vediamo Tom Cruise lanciarsi nel vuoto in quello che è lo stunt clou del film

Tom Cruise come noto non si tira mai indietro di fronte a uno stunt, sia pure il più pericoloso. E in questo ultimo Mission: Impossibile, arrivato ormai al settimo capitolo della saga, sicuramente non mancheranno. Lo stunt più sbandierato finora è sicuramente quello che vede il protagonista lanciarsi nel vuoto con una motocross, ed è proprio questo quello che viene immortalato nel primo poster ufficiale di Mission: Impossible 7.

È infatti da oggi disponibile la prima locandina di Mission: Impossible 7, il nuovo film della saga con Tom Cruise intitolato Dead Reckoning – Parte 1, che mostra uno dei folli stunt dell’attore, di cui abbiamo già avuto un assaggio nel primo trailer diffuso l’anno scorso.

Il primo poster di Mission: Impossible 7

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, anche se abbiamo avuto già molte anticipazioni. È già in programma inoltre un ottavo capitolo, la cui uscita è programmata per il 28 giugno 2024. La regia di entrambi, come degli ultimi fortunati progetti, è affidata a Christopher McQuarrie.

Il film in uscita quest’anno vede ancora una volta Tom Cruise nei panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, ma sappiamo che per questa nuova missione insieme a Tom Cruise ritroveremo Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby. Mentre tra le nuove reclute ci sarà Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult che sarà il principale antagonista di Tom Cruise.

Tornerà anche un volto noto apparso nel primo capitolo della saga diretto da Brian De Palma, Henry Czerny nel ruolo di Eugene Kittridge ex capo del IMF. Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo della saga? Ditecelo qui di seguito nei commenti e continuate a seguire tutte le novità su cinema e serie tv sulla nostra pagina dedicata.

