John Wick: serie anime in fase di sviluppo

Continua a espandersi l’universo di John Wick: la serie anime è stata annunciata ed è in fase di sviluppo

Il regista dei film della saga di John Wick, Chad Stahelski, ha annunciato che stanno lavorando a una serie anime di John Wick. Giorni fa il regista aveva appunto accennato a una nuova serie spin-off dal mondo di John Wick e pare proprio che la serie in questione sia l’anime. La continua espansione dell’universo della gilda degli assassini della Grande Tavola non si ferma e ora potremo gustarci una nuova storia in stile animato.

La serie anime di John Wick è uno spettacolo per gli occhi

In un’intervista al podcast di The Discourse, il regista dei quattro film di John Wick ha confessato di essere un grande fan degli anime e che voleva assolutamente realizzare il personaggio di John Wick nello stile delle serie animate giapponesi, si è detto inoltre entusiasta del futuro del franchise d’azione. Non ha mancato questa occasione per parlare anche del futuro della saga in questione, rivelando che è in corso anche un’altra serie in live action dopo il successo della serie tv con Mel Gibson, The Continental. Il regista ha parlato nello specifico della realizzazione dell’anime, dicendo che stanno sviluppando la serie anime giapponese in quanto è un grande fan del genere. Ha ammesso che questo nuovo progetto permetterebbe alla produzione di mostrare scene in stile animato che nella saga di film in live action non potrebbero mostrare.

Chad Stahelski ha aggiunto che l’anime servirà ad espandere il mondo di John Wick e che ci divertiremo ugualmente con un’altra bella dose del personaggio. Dalle immagini lo stile animato ci soddisfa parecchio e inoltre siamo consapevoli che l’azione sarà molto più spettacolare, dato che con questa chiave di lettura le storie possono mostrare letteralmente ogni genere di scena di combattimento, inseguimento e molti movimenti frenetici e disumani. Siamo curiosi di vedere come hanno realizzato questo anime, intanto vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

