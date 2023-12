Finalmente possiamo annunciarvi che Io Sono Leggenda 2 ha una sceneggiatura. Ecco le ultime news a riguardo

È stato proprio Will Smith ad annunciare che le sceneggiatura di Io sono leggenda 2 è finalmente arrivata. La nuova pellicola sarà il seguito del fortunatissimo Io Sono Leggenda, del 2007 con protagonista proprio questo attore. La notizia di un sequel aveva colto di sorpresa tutti; in pochi infatti si aspettavano che questa storia potesse continuare. Invece sarà proprio così.

Le parole di Will Smith | Io Sono Leggenda 2: finalmente c’è una sceneggiatura

È stato proprio Will Smith, anche produttore del film, ad annunciare l’arrivo della sceneggiatura, durante il Red Sea Film Festival. Queste le sue parole:

Devo sentirmi al telefono con Michael B. Jordan per parlare di Io Sono Leggenda 2. È appena arrivata la sceneggiatura ma forse sto dicendo troppo. Bisogna essere decisamente esperti di Io Sono Leggenda per saperlo, ma se nella versione cinematografica il mio personaggio muore, nell’edizione DVD invece c’è un finale alternativo, in cui rimane in vita. Quindi seguiremo la versione del DVD. Non posso dire altro, ma Michael B. Jordan è nel cast.

Trama

Ma cosa sappiamo riguardo a questo nuovo capitolo? Mentre alcuni attori fremono per tornare su questo set, possiamo anticiparvi, come già annunciato da Will Smith, che le vicende si baseranno sul finale alternativo del primo film, distribuito nella versione DVD e recuperabile anche online. Questa decisione permetterà al protagonista di tornare, con al fianco un nuovo personaggio, interpretato da Michael B. Jordan. Riguardo alla trama, si è espresso anche Akiva Goldsman, sceneggiatore del film:

Il nuovo film sarà ambientato qualche decennio dopo rispetto al primo. Sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo solo dopo l’apocalisse e soprattutto dopo un periodo di 20-30 anni. Vediamo come la Terra reclama il suo mondo, a poco a poco. C’è qualcosa di bello nella questione di come l’uomo si allontana dall’essere il suo abitante principale. Questa cosa si vedrà molto bene a New York. Non so se saliranno fino all’Empire State Building, ma le possibilità sono infinite. Andremo al cuore del racconto originale di Matheson e ci collegheremo al finale alternativo rispetto al finale arrivato nelle sale. Ciò di cui parlava Matheson era il tempo di quell’uomo sul pianeta mentre la specie dominante, la sua, era giunta al termine. Questa è una cosa davvero interessante che stiamo per esplorare. Ci sarà un po’ più di fedeltà al testo originale.

