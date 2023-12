Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero | Ecco il trailer!

Il trailer di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero è finalmente online, preparatevi al ritorno di Godzilla e Kong in una battaglia per il destino del mondo e per la salvezza dell’umanità

Il Monsterverse della Warner Bros continua mostrandoci il primissimo trailer di Godzilla X Kong: The New Empire. Dopo il film giapponese della Toho Godzilla Minus One (disponibile per pochissimo anche in Italia, sbrigatevi a recuperarlo, il 6 è l’ultimo giorno di proiezione!), il nostro amato Godzilla torna in un nuovo film del franchise americano per aiutare Kong ad affrontare una grande minaccia: Skar King. Qui sotto potete trovare il trailer del film ed è mostruoso!

Godzilla e Kong uniti contro un Nuovo Impero nel trailer

Come possiamo capire dal trailer, il mondo deve affrontare una nuova minaccia, rappresentata dall’orango tango gigante Skar. Proprio lui sembra avere un forte legame con Kong, poiché viene salvato da lui in giovane età. Per qualche motivo, Skar cerca di creare un nuovo impero per riprendersi il mondo civilizzato dagli umani. Kong, molto legato alla razza umana, dovrà affrontarlo per evitare la tragedia, ma non sarà da solo in questa battaglia. Al suo fianco, infatti, troveremo il gigante buono Godzilla, il Re dei Mostri, un aiuto che giocherà un ruolo importante nella vittoria dell’umanità contro Skar. Il film, quindi, approfondirà la storia dei Titani, mostrando le loro origini e i misteri di Skull Island, svelando al contempo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare queste creature straordinarie e a legarle agli umani.

Alla regia tornerà Adam Wingard, già regista del precedente film Godzilla VS Kong. La sceneggiatura sarà scritta da Terry Rosio (Pirati dei Caraibi), Jeremy Slater (Moon Knight) e Simon Barrett. Alla produzione ci saranno Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull e John Jashni. Nel cast ritroveremo Rebecca Hall, ovvero la dottoressa Ilene Andrews, Brian Tyree Henry, il dipendente della Monarch Bernie Hayes e la giovanissima Kaylee Hottle che torna ad interpretare Jia, la bambina legata a Kong. I nuovi volti del cast saranno Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House. Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero uscirà nei cinema di tutto il mondo il 12 aprile 2024. Questo sarà il 38° film con Godzilla come protagonista e il 13° per King Kong. Noi amiamo il Monsterverse e la strada che hanno preso, siamo molto entusiasti di vedere come si svilupperà il rapporto tra Godzilla e Kong, che ora sono diventati ormai eroi dell’umanità. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

