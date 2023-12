Recensione controller QRD Stellar T3 per Nintendo Switch: una valida alternativa!

Il controller QRD Stellar T3 per Nintendo Switch è una valida alternativa ai JoyCon e ai pad originali firmati Nintendo; scopriamolo in questa nostra recensione

Di prodotti compatibili con Nintendo e con la console Switch ne esistono a bizzeffe e si tratta di un mercato che, dai brand e dalle aziende terze, viene esplorato moltissimo considerando la poca accessibilità, talvolta, dei prodotti Nintendo. Inoltre, spesso si è sentito parlare di problemi relativi al funzionamento dei JoyCon originali: tanti sono stati i casi di drifting che hanno costretto gli utenti a virare su prodotti più economici.

Questo è il caso del controller QRD Stellar T3, compatibile con Switch e Switch OLED e, soprattutto, utilizzabile sia come pad sia come JoyCon stesso, offrendo, quindi, una buona alternativa anche in portabilità: in questa recensione andremo ad esplorare i dettagli di questo dispositivo.

Unboxing – Recensione controller QRD Stellar T3

Prima di procedere con la recensione del controller QRD Stellar T3, andiamo metaforicamente ad unboxare la confezione, evidenziando, dunque, tutto ciò che è presente e che viene venduto insieme al controller stesso. Oltre, quindi, al pad e al supporto per i “JoyCon”, all’interno della scatola è presente un cavo di ricarica e degli interessanti accessori da applicare al pad stesso. Si tratta, ad esempio, di freccette direzionali sia concave che convesse e di gommini da mettere attorno agli analogici; questo per far sì che ognuno possa personalizzare la propria esperienza d’utilizzo del dispositivo.

È ora di giocare! – Recensione controller QRD Stellar T3

Una volta collegato alla console, tramite il processo di ricerca bluetooth, il controller in questione sarà pronto all’uso. Non nascondiamo qualche difficoltà che abbiamo riscontrato in fase di connettività. È capitato di associare il controller alla nostra console, riuscire ad utilizzarlo nel menù di Switch ma poi, nel momento in cui siamo andati ad avviare un titolo, quest’ultimo ha smesso di funzionare. Si tratta, probabilmente, di un piccolo ma fastidioso bug che, dopo diversi minuti e tentativi, dissociando e riassociando il controller alla console si è risolto.

Una volta in game, però, il pad non ha presentato alcun problema. La mappatura dei tasti è eccelsa, così come lo è il feedback offerto e la struttura ergonomica che, nel caso di utilizzo su Switch classica (non OLED dunque) risulta essere ancor più d’impatto. La bombatura delle impugnatura e la larghezza di quest’ultime rende la console, in portabilità, molto più comoda e piacevole da utilizzare. Testato su giochi di varia natura (FPS, Platform, Action), il controller ha svolto sempre un ottimo lavoro.

L’occhio vuole la sua parte – Recensione controller QRD Stellar T3

In questa sezione della recensione del QRD Stellar T3 andremo a trattare un tema che, per quanto non sia sempre determinante, è comunque rilevante. Ci riferiamo alla componente estetica. Questo controller si presenta con uno stile molto “da gamer”. Ricorda il classico pad componibile di Switch ma offre un tocco di stile tutto suo, grazie anche a delle rifiniture RGB e un gioco di colori e forme molto hi-tech.

L’effetto positivo si viene a creare anche nel momento in cui lo si utilizza in portabilità; riesce a conferire alla Nintendo Switch un aspetto più d’impatto rischiando, però, di non sposarsi pienamente con la linea estetica della console, molto più “morbida” rispetto al controller.

Una valida alternativa

E dunque, tirando le somme di questa nostra recensione del Controller QRD Stellar T3, ciò che possiamo affermare è che, nel vasto panorama di prodotti alternativi agli originali firmati Nintendo, il QRD Stellar T3 si va a posizionare su un ripiano di rilievo insieme ad altri buoni esponenti del settore. La sua estetica e l’ottima ergonomia, mista alla possibilità di personalizzare la propria esperienza con il pad, lo rendono un buon prodotto, al netto di qualche problema riscontrato nelle fasi iniziali di connettività.

Riflettendo su quello che è il prezzo, però, possiamo asserire che, nonostante sia meno costoso (neanche di troppo) di un originale Nintendo, è possibile trovare dei buoni devices a prezzi più contenuti: il controller QRD Stellar T3 viene venduto a 54€ circa, variabili a seconda di promozioni e store, un po’ sopra la media.

