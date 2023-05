Mentre Io sono leggenda 2 è in fase di progettazione, alcuni attori stanno chiedendo a gran voce il ritorno del loro personaggio

La notizia è trapelata qualche mese fa, il celebre film del 2007 con protagonista Will Smith, Io sono leggenda, tornerà con un secondo capitolo. L’annuncio è stato accolto con sorpresa da fan e attori, che si sono detti entusiasti del nuovo progetto. Una delle attrici, in particolare, ha voluto sottolineare quanto vorrebbe che il suo personaggio venga nuovamente incluso nella trama, si tratta di Alice Braga che desidererebbe tanto tornare nei panni della sopravvissuta Anna. Scopriamo le sue parole.

La speranza di un ritorno | Io sono leggenda 2: Alice Braga spera in un ritorno del suo personaggio

Quanto mi ha sorpreso la notizia del sequel? Ero super sorpresa e molto curiosa. Stavo quasi per fiondarmi a telefonare per chiedere “Posso esserci anche io? Posso esserci anche io? Posso esserci anche io?”. Sono una grande fan di Akiva Goldsman, è uno scrittore bravissimo, è stato il primo sceneggiatore americano che ho potuto osservare da vicino arrivando negli USA, dato che quello era stato il mio primo progetto americano. Mi sono davvero emozionata quando ho letto che volevano continuare la storia, spero davvero che lo facciano. Non ho idea del punto in cui si trovi il progetto, ma spero lo facciano.

Da queste poche frasi traspare chiaramente l’entusiasmo dell’attrice, celebre anche per il suo ruolo in City of God (2002), Regina del Sud (2016-2021) e The New Mutants (2020). Chissà se Akiva Goldsman, sceneggiatore del film, prenderà in considerazione la richiesta che, da quanto traspare dalle parole di Alice Braga, suona quasi come una simpatica supplica. Purtroppo il regista ancora non ha fatto cenno ad un ipotetico suo ritorno, mentre si vocifera che Michael B. Jordan possa fare il suo ingresso, come nuovo membro del cast.

Cosa ci aspetta…

Se il futuro della sopravvissuta Anna non è ancora chiaro, diversa è la situazione per altri personaggi. Goldsman ha infatti sottolineato che il ritorno di Robert Neville, indimenticabile personaggio interpretato da Will Smith, sarà possibile. Questo perché gli eventi che si andranno a narrare in Io sono leggenda 2, si baseranno sul finale alternativo, presente nell’edizione home video della pellicola. Se non avete idea di quale sia questo finale, potete correre su YouTube per recuperarlo. A quanto confessato dallo sceneggiatore, la nuova pellicola dovrebbe essere ambientata dieci anni dopo gli eventi narrati nel primo film, oltre ad ispirarsi anche al recente The Last of Us, una serie che è riuscita ad ottenere un incredibile successo di pubblico e critica. Queste le parole di Goldsman:

Il nuovo film sarà ambientato qualche decennio dopo rispetto al primo. Sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo solo dopo l’apocalisse e soprattutto dopo un periodo di 20-30 anni. Vediamo come la Terra reclama il suo mondo, a poco a poco. C’è qualcosa di bello nella questione di come l’uomo si allontana dall’essere il suo abitante principale. Questa cosa si vedrà molto bene a New York. Non so se saliranno fino all’Empire State Building, ma le possibilità sono infinite. Andremo al cuore del racconto originale di Matheson e ci collegheremo al finale alternativo rispetto al finale arrivato nelle sale. Ciò di cui parlava Matheson era il tempo di quell’uomo sul pianeta mentre la specie dominante, la sua, era giunta al termine. Questa è una cosa davvero interessante che stiamo per esplorare. Ci sarà un po’ più di fedeltà al testo originale.

