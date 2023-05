Fast X: ecco l’atteso trailer finale del nuovo capitolo

Finalmente è disponibile l’ultimo trailer di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious. Scopriamolo insieme

Con un successo portato avanti ormai da 22 anni, Fast & Furious sta finalmente per tornare al cinema, con un nuovo capitolo dal titolo Fast X. L’ultimo trailer ha destato una piacevole sorpresa nei fan, in attesa di scoprire come evolverà la storia dello spericolato Dominic Toretto, alle prese con un nuovo nemico, ancora più pericoloso. La pellicola, che sarà diretta da Louis Leterrier è stata anticipata da un video di ben 4 minuti e 31, alquanto insolito per un trailer.

Trama e cast | Fast X: ecco l’atteso trailer finale

Nel decimo capitolo rivedremo Dominic Toretto affrontare un nuovo avversario, Dante Reyes deciso a vendicare la morte del padre, avvenuta nel quinto capitolo. L’uomo è deciso a tentare il tutto e per tutto per trovare Dominic e fargliela pagare, tanto da investigare su quest’ultimo per ben 12 anni, arrivando a conoscerlo come le sue tasche. Alla ricerca di una personale giustizia, Dante si allea con Cipher, una cyber-terrorista già nota ai nostri beniamini. Il nuovo nemico porterà Dom e tutta la sua famiglia a disperdersi in diverse zone del mondo, dalle catacombe di Roma a Londra, dal Brasile all’Antartide.

In Fast X rivedremo finalmente il ritorno di Vin Diesel nei panni di Dom. Al suo fianco anche Jason Momoa, nei panni del temibile Dante Reyes e Charlize Theron in quelli di Cipher. Nel cast anche Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Helen Mirren, John Cena, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Jason Statham, Alan Ritchson, Cardi B, Brie Larson e Rita Moreno. La sceneggiatura del film è curata da Dan Mazeau e Justin Lin che ne è anche produttore, assieme a Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Clayton Townsend e Samantha Vincent.

Il trailer e la data d’uscita

Dal trailer appena pubblicato, e che vi lasciamo qua sopra, si può notare sin da subito che questo nuovo capitolo non avrà nulla da invidiare ai capitoli precedenti per quanto riguarda il livello di adrenalina. Sebbene negli anni il franchise sia mutato parecchio, deviando verso film di spionaggio, le corse automobilistiche rimangono un’essenza fondamentale, la vera linfa che muove i personaggi. Chissà se il film rispecchierà totalmente l’idea che ci siamo fatti da questo trailer. Lo scopriremo il 18 maggio, giorno in cui la pellicola sbarcherà finalmente nelle sale cinematografiche.

