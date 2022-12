Indiana Jones 5 si mostra nel suo primo trailer originale

Arrivano le prime clip di Indiana Jones 5, che si presenta con il suo primo trailer originale al grande pubblico

Comincia a farsi concreta la marcia di avvicinamento all’attesissimo ritorno di Indiana Jones. Dopo l’ultimo deludente capitolo del 2008, Il regno di cristallo, nel giugno 2023 arriverà il quinto film del franchise, La ruota del destino, che vede alla regia James Mangold, firma di pellicole come Logan – The Wolverine e Ragazze interrotte. Un film molto atteso, che ha il duro compito di riscattare il capitolo del 2008, considerato molto deludente sia dalla critica che dal pubblico. In realtà, stando soprattutto alle fonti oltreoceano, il progetto sembra essere avvolto da un palpabile scetticismo, testimoniato anche dalla manca di informazioni che ha caratterizzato l’ultimo periodo. Ora, però, qualcosa si sta muovendo e dopo le prime immagini è arrivato anche il primo trailer di Indiana Jones 5, in attesa che vengano svelati nuovi dettagli.

Indiana Jones 5: le informazioni sul film

Nel trailer vediamo Harrison Ford visibilmente ringiovanito grazie all’uso di un software apposito nei panni di un Indiana Jones giovane, calato nel 1944, prima de I predatori dell’arca perduta. Dopo quel flashback, tutta la storia si svolge negli anni ’60 e vediamo l’archeologo essersi ritirato nell’insegnamento a New York, ma il suo vecchio amico Sallah prova a convincerlo a tornare in gioco. Questa, a grandi linee, la trama di Indiana Jones 5, per cui non sono noti molti altri dettagli. Al fianco di Harrison Ford, nel cast, figurano John Rhys-Davies, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson e Antonio Banderas.

La ruota del destino sarà l’ultima apparizione di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, un addio a uno dei personaggi più iconici che ha mai rappresentato. Negli scorsi mesi si è anche parlato di un generale ritiro dalle scene di Ford, ipotesi che però non ha mai trovato riscontro. Questo film sarà però, sicuramente, l’ultimo ballo di Harrison Ford con frusta e cappello, prima di scoprire se lo vedremo di nuovo in altri progetti.

