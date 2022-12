Transformers il Risveglio: arriva il trailer italiano del film

Il film prequel della famosissima saga uscirà il 9 giugno 2023 e nell’attesa si mostra col suo primo trailer italiano

Attesa alle stelle per il nuovo capitolo della saga di Transformers, che farà il proprio ritorno il 9 giugno 2023 a distanza di ben sei anni da L’ultimo cavaliere. Transformers il Risveglio, conosciuto col titolo internazionale Rise of the Beasts porterà gli spettatori indietro negli anni ’90, introducendo tutta una serie di novità mai viste nella saga sul grande schermo, con una nuovissima generazione di Transformers, i Maximals, pronti a prendersi la scena. In attesa, dunque, del 9 giugno, è arrivato il primo trailer italiano del film che aumenta a dismisura l’hype del pubblico.

Transformers il Risveglio: trama e cast del film

La pellicola, quindi, è ambientata negli anni ’90 e porta la firma del regista Steven Caple Jr. Nel film vediamo l’ex capo militare Noah e la ricercatrice museale Elena venire coinvolti in un ampio conflitto tra gli Autobot e i Decepticon. I due saranno calati in un mondo totalmente nuovo, perché non erano a conoscenza della presenza sulla Terra dei Cybertroniani. Nei panni dei due protagonisti ci sono Anthony Ramos e Dominique Fishback, che abbiamo visto rispettivamente in Hamilton e in Judes and the Black Messiah. Insieme a loro, sono presenti Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández.

Transformers il Risveglio sarà il sesto capitolo della saga, il settimo se si considera anche lo spin-off Bumblebee. Il primo film tratto dal franchise di giochi della Hasbro risale al 2007, col primo storico Transformers che ha fatto da apripista alla fortunata saga che conosciamo oggi. La serie originale è andata avanti fino al 2017, con altri quattro capitoli fino a L’ultimo cavaliere del 2017. A questi si aggiungono Bumblebee e ora questo prequel, atteso nelle sale per il prossimo 9 giugno. Nel frattempo, continuate a rimanere aggiornati sul nostro sito.

