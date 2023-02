Incastrati – Stagione 2: uscita, cast, trailer ed altro!

Torna, con la stagione 2, Incastrati, la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità: scopriamo insieme la data d’uscita, il cast e tutto ciò che sappiamo

Fra i tantissimi titoli in arrivo su Netflix, che siano film o serie TV a voi la scelta, troviamo anche una produzione italiana la cui prima stagione ha avuto un successo stellare (tanto da essere rinnovata, per l’appunto, per una seconda e ultima stagione). Stiamo ovviamente parlando di Incastrati, la serie che ha segnato il fortunato esordio del duo comico Ficarra e Picone nel mondo delle serie TV e che ritorna con una seconda stagione composta da sei episodi a partire dal 2 marzo in esclusiva Netflix, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. I nuovi episodi ritroveranno Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro sia davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.

Incastrati – Stagione 2 è ormai in dirittura d’uscita: ecco il trailer, da dove si riparte?

Esiste il trailer della seconda stagione di Incastrati? Ovviamente sì, e ve lo abbiamo lasciato proprio qui sopra. La seconda stagione di INCASTRATI comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano.

A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra e Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Cast | Incastrati – Stagione 2: uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo!

La serie è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, mentre la seconda stagione mantiene attiva la stessa squadra di scrittura della prima. Troveremo dunque, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

I due comici sono ovviamente anche parte integrante del cast di attori che si avvicenderanno in Incastrati Stagione 2 e che comprende, anche, Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione) e Mary Cipolla (Signora Antonietta), e con la partecipazione di Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi).

Regia | Incastrati – Stagione 2: uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo!

In merito alla regia della seconda stagione di Incastrati sono intervenuti proprio Ficarra e Picone, che hanno affermato:

Come (quasi) tutte le serie tv, anche Incastrati prevedeva che le vicende narrate avessero un seguito, e dopo aver visto l’ottima accoglienza della prima stagione da parte degli spettatori non abbiamo avuto più remore e ci siamo tuffati con rinnovato entusiasmo nella realizzazione di questa seconda stagione. La cosa che ci appassionava di più (come già avvenuto per la prima stagione) era la possibilità di continuare a dipanare la trama in più episodi e in più stagioni e, così facendo, continuare a seguire l’evoluzione delle vicende e della psicologia dei personaggi: le loro ambizioni, le loro paure, i turbamenti e i successi.

Il duo comico ha poi continuato:

Anche per Incastrati 2 è stato interessante descrivere nuovamente una Sicilia particolare e ormai marginale: una certa criminalità, una certa mafia nascosta e taciuta ma ancora lontana dall’essere sconfitta e annientata per sempre. Inoltre questa seconda stagione ci ha consentito da un lato di tornare a lavorare con parecchi attori che conosciamo e stimiamo da tempo e che sono artisti e professionisti magnifici (alcuni dei quali già presenti nella prima stagione), e dall’altro di mostrare luoghi e territori della nostra terra natia che, molto spesso, sono anch’essi attori protagonisti a tutti gli effetti.

Per poi concludere:

Realizzare Incastrati 2 per noi ha significato, in generale, continuare a giocare con la contaminazione dei generi. Continuare, cioè, a usare come detonatore gli elementi tipici del cinema comico all’interno della struttura del genere giallo per fare esplodere la narrazione e fare quello che si è sempre fatto nel comico: cacciarsi nei guai, e tentare di uscirne e disincastrarsi il più goffamente possibile.

Produzione | Incastrati – Stagione 2: uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo!

Incastrati 2 continua a coniugare, così come già fatto dalla prima stagione, i canoni e il ritmo del genere crime con la comicità fortemente ancorata alla realtà di Ficarra e Picone. Per continuare a narrare le vicende tragicomiche in cui restano implicato e incastrati, loro malgrado, Salvo e Valentino, ogni dettaglio della serie sembra essere stato curato con la massima attenzione, a partire dal casting di cui abbiamo parlato attentamente poco più su. Da evidenziare anche questa volta il prezioso lavoro di casting fatto sul territorio per trovare attrici e attori che ricoprono tutti i ruolo secondari e minori.

Anche la crew tecnica è stata confermata in toto: alla direzione della fotografia troviamo Daniele Cipri, uno dei più grandi e rinomati maestri del cinema italiano, nonché vincitore di due David di Donatello e ben quattro Nastri d’Argento per la miglior fotografia. Alle musiche troviamo Paolo Buonvino, collaboratore di altri affermati registi italiani (Muccino, Placido, Virzì fra gli altri). Ai costumi troviamo Cristina Francioni, mentre le sceneggiature sono firmate da Biagio Fersini. Il montaggio, infine, è stato affidato (come in passato per altre opere targate Ficarra e Picone) a Claudio Di Mauro.

La colonna sonora | Incastrati – Stagione 2: uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo!

Paolo Buonvino ha commentato in merito al suo lavoro a Incastrati Stagione 2:

Si dice che siano la malinconia e l’elaborazione del dolore le principali fonti di ispirazione per un artista. Luoghi comuni: lavorare con Ficarra e Picone non solo è spassosissimo, ma è spesso anche un momento di ispirazione e riflessione su temi importanti. Lo stare insieme e condividere una certa sicilianità mi hanno portato, attraverso la leggerezza e l’ironia, ad esprimere anche concetti fondamentali di libertà e condivisioni per me molto importanti. Usare il violino fuori dai ranghi, o cantare Ciauru di libertà sono stati alcuni degli elementi musicali scaturiti da questo nuovo incontro per me molto prezioso. Felice di essere stato nuovamente “incastrato”.

Attendiamo con pazienza!

E questo è tutto ciò che sappiamo sull’imminente uscita di Incastrati 2! Fateci sapere se seguirete la serie, che vi ricordiamo sarà trasmessa in esclusiva Netflix a partire dal 2 marzo, qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news dal mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.