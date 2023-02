TCL annuncia al MWC l’ampliamento della sua gamma di tablet con i nuovi TCL NXTPAPER 11 e, un aggiornamento della tecnologia TCL NXTPAPER

L’aggiornamento dei TCL NXTPAPER 2.0 rende i nuovi dispositivi ancora più facili e piacevoli da utilizzare in piena luce, grazie alla tecnologia antiriflesso che incorpora una protezione multistrato dello schermo, diffondendo la luce anziché alterarla. Inoltre, il sensore integrato regola automaticamente la temperatura del colore, proteggendo ulteriormente gli occhi in caso di utilizzo prolungato. Queste le parole di Stefan Streit, CMO di TCL Communication;

Sulla base del grande successo della nostra linea di tablet e dopo un attento ascolto delle richieste degli utenti, abbiamo apportato alcuni importanti aggiornamenti all’esperienza d’uso e alle prestazioni con i nostri nuovi modelli di tablet. TCL è leader nel mercato di monitor e display innovativi e mantiene un impegno costante per proteggere la salute degli occhi, fornendo al tempo stesso una visione e una produttività senza pari

Con l’aumento del tempo medio trascorso sullo schermo, TCL ha sviluppato nel 2021 la tecnologia NXTPAPER per garantire agli utenti un utilizzo dei propri device per il lavoro e divertimento, senza compromettere la salute degli occhi. Grazie alle innovazioni software e hardware, i nuovi device risulteranno più brillanti fino al 150% rispetto ai precedenti e con una luminosità fino a 500 nits, gli utenti potranno godere di schermi cristallini anche sotto il sole più intenso, rendendo piacevole rilassarsi all’aperto guardando un film. Questo traguardo è stato raggiunto superando i livelli TÜV di riduzione della luce blu, mantenendo al contempo colori realistici e contrasti profondi.

TCL annuncia un aggiornamento della tecnologia NXTPAPER al MWC 2023

Grazie alla tecnologia NXTPAPER 2.0, TCL NXTPAPER 11 offre una visione confortevole in qualsiasi condizione o angolazione, anche laterale. Il display 2K da 11 pollici offre immagini di altissima qualità, ulteriormente migliorate da AI Boost per un’esperienza di intrattenimento sempre nitida e coinvolgente.

Con una moltitudine di funzioni per la produttività, TCL NXTPAPER 11 aiuta a conciliare lavoro e divertimento: è possibile, infatti, effettuare videochiamate con la fotocamera anteriore grandangolare da 8MP e ascoltare chiaramente grazie ai quadrupli altoparlanti e ai doppi microfoni. Inoltre, la semplice interfaccia utente di TCL rende facile il multitasking: basta usare lo Split Screen o la Floating Window per ottenere le funzionalità del doppio schermo direttamente sul tablet.

Per coloro che preferiscono i libri e i quaderni cartacei agli e-reader tipicamente in commercio, TCL NXTPAPER 11 è sicuramente in grado di soddisfare anche queste esigenze. Il rivestimento del display in materiale nano-chimico e la stilo T-pen con sensibilità alla pressione a 4096 livelli, offrono una sensazione realistica e uniforme come quella della carta e della penna quando si prendono appunti o si disegna. Abbinato alla modalità di lettura, che riproduce l’effetto in scala di grigi di un libro cartaceo, TCL NXTPAPER 11 è perfetto sia per i tradizionalisti amanti della carta che per gli appassionati di tecnologia.

Tutto questo è supportato da una capiente batteria da 8000mAh, che darà agli utenti la possibilità di aumentare la produttività o di rilassarsi più a lungo. E se gli altri dispositivi hanno bisogno di un boost di energia, TCL NXTPAPER 11 è dotato anche di ricarica inversa.

Che si tratti di una meritata pausa dallo studio o di un momento di relax dopo un’intensa giornata di lavoro, gli utenti potranno godere di contenuti entertainment sul chiaro display 2K 5:3 da 11 pollici di TCL TAB 11. Il tablet offre un’esperienza simile a quella del cinema, con dettagli nitidi e colori ricchi, il tutto a un prezzo ancora più basso rispetto a TCL TAB 10s. Grazie al rapporto schermo/corpo dell’85% e alla tecnologia TCL NXTVISION, TCL TAB 11 offre una qualità d’immagine straordinaria con riduzione della luce blu per proteggere la salute degli occhi.

Alimentato da 4GB di RAM e supportato da uno storage fino a 128GB ottimizzato per le prestazioni, TCL TAB 11 tiene il passo con la creatività degli utenti. Dare vita ai propri progetti sarà ancora più facile grazie alla stilo T-pen, reattiva e a bassa latenza, che vanta 4.096 livelli di sensibilità. La potente batteria da 8000mAh consente di concentrarsi quando l’ispirazione si fa sentire senza essere interrotti per ricaricare il tablet, e in più fornisce la ricarica inversa per altri dispositivi.

TCL TAB 11 è disponibile nelle versioni Wi-Fi e LTE, offrendo diverse opzioni per chi ha bisogno di connettersi ovunque e in qualsiasi momento e per chi preferisce godersi l'intrattenimento dalla comodità della propria casa. TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11 saranno disponibili nella prima metà del 2023.