Incastrati: trailer e data d’uscita della seconda stagione su Netflix

L’attesa finalmente sta per terminare. A più di un anno di distanza dalla prima, fortunatissima, stagione, Incastrati farà il proprio ritorno su Netflix col secondo capitolo delle irresistibili avventure del duo comico siciliano Ficarra e Picone. La data da cerchiare sul calendario è quella del 2 marzo, giorno in cui finalmente verrà rilasciata la seconda stagione della serie che ha raccolto moltissimo successo. A corredo della data d’annuncio della seconda stagione di Incastrati, Netflix ha pubblicato anche il trailer che ci mostra le prime immagini dell’attesissimo ritorno di Ficarra e Picone.

Incastrati: i dettagli della seconda stagione su Netflix

La serie, dunque, riprenderà dagli eventi della prima stagione, in cui Salvo e Valentino si sono trovati invischiati in un caso che coinvolge addirittura la mafia, finendo loro stessi nel mirino dei criminali, come in quelle serie tv americane che amano tanto guardare. Ulteriori guai sono in arrivo per il duo comico nella seconda stagione ed è rimasto aperto il mistero su chi ha incastrato Salvo e Valentino. I due amici, dunque, dovranno provare con tutte le loro forze a tirarsi d’impaccio da questa situazione, vivendo ancora una volta situazioni surreali ed estremamente divertenti.

Scritta, diretta e recitata da Ficarra e Picone, Incastrati porta la firma della produzione di Trump Limited e al fianco dei due comici torneranno molti volti del cast originale: Marianna di Martino (Agata Scalia), Sergio Friscia (Sergione), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Mary Cipolla (Signora Antonietta). L’appuntamento, dunque, va al 2 marzo, quando Netflix rilascerà tutti gli attesissimi episodi della seconda stagione di Incastrati.

