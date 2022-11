Falla girare: Giampaolo Morelli e i The Jackal su Prime Video

È disponibile su Prime Video Falla girare, commedia d’azione diretta e interpretata da Giampaolo Morelli, con la partecipazione di Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal

Dopo la prima esperienza da regista con 7 ore per farti innamorare, Giampaolo Morelli torna alla guida di un cast comico con Falla girare, disponibile già da ora su Prime Video, incluso nell’abbonamento. In questa nuova commedia distopica, i protagonisti dovranno fare i conti con la prossima estinzione della pianta di canapa da cui ricavare la marijuana, per cui tentare in ogni modo di salvare l’ultimo fiore.

Di seguito il trailer di Falla girare, con Ciro e Fabio dei The Jackal:

Falla girare: una nuova sfida alla regia per Giampaolo Morelli

Falla girare, commedia d’azione diretta e interpretata da Giampaolo Morelli, è dunque disponibile su Prime Video. Ma l’attore napoletano è solamente uno dei molti nomi noti nel cast del film. Al suo fianco troviamo infatti Adriano Pappalardo, Laura Adriani, nonché Fabio Balsamo e Ciro Priello, che fanno parte di The Jackal e che abbiamo già avuto modo ed avremo modo di apprezzare nella prima e nella prossima stagione di LOL – Chi ride è fuori.

La tragicomica vicenda si svolge in un futuro nel quale la canapa è stata colpita da un virus e quindi è a serio rischio di estinzione. Ma un giorno qualcuno scopre che esistono ancora due piante e intraprende una rocambolesca crociata in nome della libertà. All’improbabile viaggio partecipano un avvenente influencer, un piccolo spacciatore, una poliziotta infiltrata, un ladro esperto e un giornalista morto di fame, sullo sfondo di una Napoli con le sue mille anime.

La squadra di impensabili avventori finirà per vivere situazioni esilaranti, dove il divertimento sta nella contrapposizione continua con mondi diversi, che rappresenta un forte richiamo all’attualità, ma anche in una sotto-trama in cui l’amore farà da padrone.

