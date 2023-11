Il ritorno di Chuck Norris nello sci-fi Agent Recon

Dando atto a un grande ritorno Chuck Norris sarà uno dei protagonisti dell’action movie sci-fi Agent Recon

La star del cinema d’azione Chuck Norris sarà il protagonista del nuovo film action a sfumature sci-fi intitolato Agent Recon, le cui riprese sono state completate. Un progetto con molta azione, che Quiver Distribution punta a ottenere una distribuzione nelle sale americane nel 2024.

Il ritorno di Chuck Norris con Agent Recon

Nel progetto Agent Recon, oltre a Chuck Norris, sono coinvolti anche Marc Singer (Beastmaster) e Derek Ting (Agent Revelation). Al centro della trama ci sarà Alastair (Norris), il comandante di una task force segreta che si occupa di sicurezza, che chiama il nuovo arrivato Jim (Ting), dotato di super poteri, per andare in una missione guidata dal colonnello Green (Singer) e i suoi esperti marine per rintracciare la fonte di un disturbo dell’energia in una base del New Mexico dove si sostiene si stia compiendo degli esperimenti usando la tecnologia aliena. Quando il team incontra una creatura sconosciuta caratterizzata da incredibile forza e velocità, oltre alla capacità di controllare dei guerrieri, i tre devono lottare contro delle orde impossibili da fermare per scoprire la verità che si nasconde dietro la fortezza aliena e impedire lo sterminio dell’umanità.

Per l’ex Walker, Texas Ranger e avversario di Bruce Lee in L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, dopo i camei in The Goldbergs e Hawaii Five-O, questa è stata anche l’occasione per lavorare con suo figlio, come conferma lo stesso regista:

Con due degli eroi più grandi del pianeta come Chuck Norris e Marc Singer, sapevo che dovevo assicurarmi che i fan sperimentassero un divertimento epico. La mia squadra di stunt ha superato i limiti della mia idea di un action solido, elevandolo con una narrazione ragionata, e abbiamo avuto il figlio di Chuck, Dakota, con noi per coreografare le sequenze di combattimento di suo padre.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.