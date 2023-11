MSI sta per lanciare una serie ampia di monitor gaming con tecnologia QD-OLED AI

MSI, rinomata in tutto il mondo per la produzione di hardware di alta qualità per i gamer, sta entusiasticamente ampliando le opzioni hardware per soddisfare le esigenze di tutti i giocatori

Con l’OLED che sta diventando la scelta predominante per i giocatori di fascia alta, MSI è fiero di annunciare la sua nuova linea di monitor QD-OLED.

Questi nuovi monitor QD-OLED includono le ultime generazioni di pannelli e saranno disponibili in modelli curvi e piatti, garantendo una straordinaria qualità delle immagini grazie al controllo preciso della retroilluminazione dei pixel e al supporto per scene True Black.

Inoltre, MSI ha migliorato il software MSI OLED Care 2.0, offrendo una protezione e sicurezza dello schermo ottimizzate per ridurre il rischio di danni al pannello OLED durante un uso prolungato.

Grazie al design fanless e all’utilizzo dell’eccezionale conduttività termica del grafene, questi monitor assicurano un’efficiente dissipazione del calore in modo silenzioso, contribuendo a prolungare ulteriormente la durata di questi innovativi pannelli QD-OLED.

Una gioia per gli occhi: MSI presenta la tecnologia QD-OLED

Ad aprire la strada troviamo due modelli curvi straordinari. MAG 341CQP QD-OLED, equipaggiato con il più recente pannello curvo UWQHD QD-OLED 1800R da 34″, offre un’esperienza di gioco coinvolgente senza pari, con un incredibile tempo di risposta GTG di 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento di 175 Hz.

In risposta alle elevate aspettative dei gamer, il pannello curvo QD-OLED è stato ampliato a un formato 32:9 con il modello MPG 491CQP QD-OLED da 49″ – DQHD 1800R, progettato per offrire ai giocatori l’esperienza di gioco definitiva.

Questo modello presenta l’ultimo pannello QD-OLED, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta GTG di 0,03 ms.

Entrambi i modelli sono certificati VESA per ClearMR 9000 e DisplayHDR True Black 400, garantendo effetti visivi eccezionali e immagini brillanti.

Inoltre, il software OLED Care 2.0 è stato ulteriormente migliorato per fornire servizi di assistenza avanzati e ridurre notevolmente il rischio di burn-in sul pannello OLED, il tutto supportato da un design termico ottimizzato.

Inoltre, grazie alla tecnologia MSI Gaming Intelligence basata su AI, l’esperienza di gioco viene potenziata con funzionalità come il Smart Crosshair (Mirino intelligente), Night Vision AI (Visione notturna con supporto AI), Optix Scope e altro ancora.

Per i gamer che utilizzano console, questi monitor offrono porte HDMI 2.1 con una larghezza di banda completa di 48 Gbps, supporto per 120 Hz, VRR e ALLM.

Inoltre, la modalità MSI Console Mode include il supporto CEC (Consumer Electronics Control), consentendo agli utenti di controllare i propri dispositivi con un singolo controller. Inoltre, sono disponibili funzionalità Type-C per migliorare la connettività con i dispositivi mobili.

Ogni uno di questi monitor sarà disponibile sul mercato a partire dal 6 gennaio.

Le aspirazioni di tutti i gamer diventano reali: QD-OLED piatto 4K/2K

MSI ascolta sempre le necessità dei propri utenti. Per gli amanti dello schermo piatto, abbiamo preparato una varietà di modelli, che vanno dai tradizionali modelli WQHD 360 Hz da 27″ ai modelli 4K 240 Hz da 32″.

I nuovi display piatti QD-OLED di MSI migliorano significativamente le prestazioni visive e di velocità per i giochi FPS e AAA.

Tutti i prodotti sono dotati di MSI OLED Care 2.0, caratterizzato dall’ultimo design fanless per prolungare la durata del pannello OLED. Questi prodotti sono inoltre dotati di funzionalità AI di MSI Gaming Intelligence, connettività Type-C fino a 90 W e supportano completamente la modalità console MSI.



•MPG 321URX QD-OLED, UHD 4K,240 Hz, 0,03 ms GTG

•MAG 321UPX QD-OLED, UHD 4K, 240 Hz, 0,03 ms GTG

•MPG 271QRX QD-OLED, WQHD 2K, 360 Hz, 0,03 ms GTG

•MAG 271QPX QD-OLED, WQHD 2K, 360 Hz, 0,03 ms GTG

Questi monitor sono all’avanguardia nella tecnologia di gioco e offrono ai gamers un’esperienza di gioco coinvolgente e senza precedenti.

Rappresentano l’impegno di MSI verso l’eccellenza e l’innovazione, offrendo un’esperienza di gioco unica.

Rimani sintonizzato sulle pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornato sulle ultime offerte e novità dal mondo della tecnologia e, seguici sui nostri social media per non perderti nulla!