BIOSTAR: introdotte le nuove schede madri Z790 e Z690 per processori Intel core i9-14900K

BIOSTAR introduce le migliori schede madri Z790 e Z690 per alimentare l’ultimo processore Intel core i9-14900K. Parliamo delle nuove Z790 VALKYRIE, Z790A-SILVER, Z690A VALKYRIE, Z690A-SILVER

BIOSTAR è un produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione. Presenta oggi le migliori schede madri in grado di alimentare l’ultimo processore Intel Core 14th gen i9-14900K. Le schede madri di punta BIOSTAR Z790 VALKYRIE, Z790A-SILVER, Z690A VALKYRIE e Z690A-SILVER sono completamente ottimizzate per ospitare il processore all’avanguardia Intel Core i9-14900K. Promettendo così prestazioni eccezionali per le diverse esigenze degli utenti.

Realizzate meticolosamente con un’ingegneria di precisione! Le schede madri BIOSTAR sono dotate dei più recenti progressi tecnologici e di caratteristiche innovative per garantire prestazioni e durata ottimali. Con ogni componente progettato per sfruttare appieno le capacità del processore all’avanguardia Intel Core i9-14900K. Le schede madri BIOSTAR promettono agli utenti un’esperienza di elaborazione senza precedenti che unisce velocità e stabilità.

Dettagli sulle nuove schede madri Z690 e Z790 di BIOSTAR

Queste schede madri soddisfano le diverse esigenze degli utenti, come:

giocatori che cercano esperienze di gioco più fluide e coinvolgenti e gli utenti d’ufficio che richiedono un’esecuzione rapida delle attività,

tempi ridotti di caricamento delle applicazioni, trasferimenti rapidi di file e reattività immediata del computer.

Inoltre, i creatori di contenuti troveranno un significativo aumento delle prestazioni e della produttività quando le schede madri BIOSTAR sono abbinate al potente processore Intel Core i9-14900K. Progettato per aumentare la produttività, il gioco e la creazione di contenuti, il processore Intel Core i9-14900K 24-Core LGA 1700 è costruito con la più recente tecnologia di processo Intel 7.

Dotato di un’architettura Hybrid Core ottimizzata, il Core i9-14900K alimenta le applicazioni e i giochi più impegnativi con otto core ad alte prestazioni Mentre i 16 core efficienti gestiscono le attività in background per un multitasking fluido, mostrando le sue capacità con tempi di rendering ed elaborazione supremi. Rendendo così più veloci ed efficienti attività come il video editing e il rendering 3D.

Le nuove schede

La scheda madre Z790 VALKYRIE di BIOSTR, con le sue caratteristiche impareggiabili, è il partner ideale per il processore Intel Core i9-14900K. È costruita sull’avanzata architettura single-chip Intel Z790 e realizzata con precisione per migliorare le prestazioni sbalorditive del processore Core i9-14900K fino a un livello superiore. Il modello Z790 VALKYRIE offre prestazioni ulteriormente migliorate grazie alle sue notevoli caratteristiche: come il supporto per 4-DIMM di memoria DDR5 fino a 192 GB, PCIe 5.0, 2,5 GbE LAN e DisplayPort 5K.

Parallelamente, la Z790A-SILVER presenta caratteristiche simili, ma aggiunge l’HDMI 2.1, assicurando immagini incontaminate ad alta definizione. Se abbinate al processore Intel Core i9-14900K, queste schede madri rappresentano l’apice delle piattaforme DDR5, ideali per la creazione di un sistema di gioco o di workstation di fascia alta che superi tutti i concorrenti.

Costruite sulla collaudata architettura Intel Z690 a chip singolo, le schede Z690A VALKYRIE e Z690A-SILVER si distinguono per il supporto della memoria DDR4 a doppio canale fino a 128 GB. Lo Z690A VALKYRIE è dotato di caratteristiche di prim’ordine come DisplayPort 5K e PCIe 5.0.Allo stesso tempo, la Z690A-SILVER presenta caratteristiche specifiche per i creatori di contenuti e i professionisti del settore. In linea con la solida offerta di BIOSTAR, entrambe le schede madri rafforzano la connettività e la velocità con il supporto di moduli WiFi 6 e 6E e PCIe 4.0 M.2 (64Gb/s). Ideali per il gioco online, la creazione di contenuti e le workstation per appassionati.

Schede madri Z690 e Z790 di BIOSTAR: caratteristiche

Gli utenti possono aspettarsi una robusta prestazione Max Turbo P-CORE a 6,0GHz ed E-CORE a 4,4GHz su tutte e quattro le schede madri. Ciò grazie alle loro superiori capacità di erogazione di potenza e di overclock, ideali per estrarre le massime prestazioni dall’ultimo processore di punta Intel.

Grazie alla sua tradizione di innovazione e qualità, l’offerta di schede madri di alto livello di BIOSTAR, combinata con il processore Intel Core i9-14900K, eleva le prestazioni a livelli senza precedenti. La sinergia tra l’hardware avanzato di BIOSTAR e il processore all’avanguardia di Intel garantisce agli utenti esperienze informatiche rapide, fluide e ricche di potenza. Che si tratti di giochi coinvolgenti, trasferimenti rapidi di file o multitasking efficiente: la combinazione delle schede madri BIOSTAR con il processore Intel Core i9-14900K segna un nuovo apice nel progresso tecnologico. Stabilendo lo standard per le future innovazioni del settore.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede madri BIOSTAR? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).