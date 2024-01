Dragon Trainer: la prima foto dal set annuncia l’inizio delle riprese

Finalmente sono iniziate le riprese del live action di Dragon Trainer e la conferma arriva dalla foto ufficiale scattata direttamente sul set che annuncia l’inizio dei lavori del film basato sulla saga d’animazione della Dreamworks

Dopo il grande successo che ha avuto la trilogia animata originale, Dragon Trainer fa il suo ritorno al cinema con un live action. Di recente abbiamo scoperto anche l’attore che interpreterà Stoick, il padre di Hiccup. Alla regia torna Dean DeBlois (dai un’occhiata alla sua filmografia), già regista dei tre film d’animazione della famosa e amata saga targata Dreamworks. Il regista ha condiviso la prima foto dal set di Dragon Trainer per inaugurare e ufficializzare finalmente l’inizio delle riprese. Nella foto vediamo il regista con il ciak in mano e un maglione che ricorda l’era vichinga, in pieno stile Dragon Trainer. Alle spalle c’è una parte del set che anticipa l’ambientazione medievale che vedremo nel film, con la didascalia che dice “Primo giorno di riprese! Siamo tutti entusiasti di iniziare!”.

La prima foto del set di Dragon Trainer che fa sognare i fan

Il regista si è occupato anche della sceneggiatura del film e della produzione, insieme a Marc Platt e Adam Siegel. Gerard Butler tornerà a interpretare il suo personaggio nel live action, ovvero Stoick L’Immenso, padre del protagonista Hiccup, che sarà interpretato da Mason Thames. Nico Parker interpreterà il ruolo di Astrid e Nick Frost sarà invece Skaracchio. All’inizio il regista Dean DeBlois non era intenzionato a fare una versione live action di Dragon Trainer, tant’è che disse a Variety che i remake live action lasciano intendere che la versione animata sia inferiore. Sembra ovvio ormai che il regista abbia cambiato idea nel corso degli anni ed ecco che ora sta per uscire anche il live action di Dragon Trainer.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere le avventure di Hiccup e Sdentato in live action? Diteci la vostra qui sotto nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.