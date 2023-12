Il ragazzo e l’airone: ecco il trailer italiano del film

Il nuovo capolavoro del maestro Hayao Miyazaki arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio con Lucky Red: ecco il trailer italiano ufficiale di Il ragazzo e l’airone

È finalmente disponibile il trailer in italiano di Il ragazzo e l’airone, nuovo bellissimo film del grande Hayao Miyazaki, che arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2024 che sarà distribuito da Lucky Red. Ecco cosa ha dichiarato Andrea Occhipinti, Fondatore e Presidente della casa di produzione

A 10 anni da Si alza il vento, siamo orgogliosi di portare in sala il nuovo film di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l’airone. Uscirà il 1° gennaio, una delle più importanti date per il mercato cinematografico. Pensiamo sia la giusta collocazione per un titolo così significativo e atteso e riteniamo possa dare a voi e a noi grandi soddisfazioni.

Il ragazzo e l’airone: disponibile il trailer

La pellicola anime ha spazzato via i record precedenti dello Studio Ghibli in molti paesi in cui è già uscito: ad esempio in Francia, ha raccolto più di 1.3 milioni di spettatori in 4 settimane. Presentato in prima italiana nel corso della Festa del Cinema di Roma, come evento congiunto con Alice nella Città, Il ragazzo e l’airone racconta la storia di Mahito, un dodicenne che per rivedere sua madre si avventura in un regno dove vivi e morti convivono, e dove i confini tra vita e morte vengono ridefiniti in chiave visionaria. Per la vicenda Miyazaki si è fatto ispirare dal romanzo How Do You Live?, scritto nel 1937 da Yoshino Genzaburō.

Per il doppiaggio italiano del film la traduzione dal giapponese è stata affidata a Francesco Nicodemo, con adattamento curato da Roberta Bonuglia. La voce del protagonista Mahito è di Giulio Bartolomei, quella dell’airone è di Stefano Dori, Federica De Bortoli è Natsuko/Hisako, Chiara Gioncardi è Kiriko, Lucrezia Marricchi è Himi, mentre Gianfranco Miranda è Soichi.

