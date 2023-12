The Sandman: news e tutto ciò che c’è da sapere!

A ben un anno e mezzo dall’uscita della prima stagione, tutte le news da sapere su The Sandman seconda stagione

La serie Netflix The Sandman, la cui prima stagione era uscita nell’estate 2022, è stata rinnovata per una seconda stagione. Già sulla carta aveva ottime probabilità di essere rinnovata e alla fine è stato proprio così. Fin dal debutto della serie il 5 agosto 2022 Neil Gaiman e David S. Goyer si sono dichiarati alquanto fiduciosi sul futuro dello show. Gli sceneggiatori si sono subito messi al lavoro per una potenziale seconda stagione. Il lavoro stava procedendo in maniera abbastanza spedita rispetto al capitolo di esordio. Infatti è più facile quando il pubblico è già abituato alla realtà di Sandman, con la quale si ha preso confidenza nel primo ciclo di episodi. Tuttavia, malgrado queste ottime premesse si è pensato che la seconda stagione potesse essere a rischio a causa del budget molto alto che la serie richiede per essere realizzata. Così il futuro dello show non è stato sicuro fino alla rivelazione nei primi giorni di Novembre.

News sulla trama di The Sandman seconda stagione

La storia riportata nella serie tv si basa su Sogno o Morfeo, uno dei sette esseri immortali, conosciuti come gli Eterni, i quali controllano diversi aspetti dell’esistenza. Morfeo è il sovrano del Regno dei Sogni, una dimensione che tutti visitano quando si sogna, e che nutre le fantasie, speranze e creatività. La prima stagione ha adattato i primi due volumi della graphic novel, ma il vero dramma familiare degli Eterni non inizia fino al quarto volume, che si spera vedrà il suo adattamento nella seconda stagione. La trama del secondo capitolo quindi ci dovrebbe mostrare Sogno alle prese con le minacce di Lucifer, così come sarà impegnato a contrastare i suoi stessi fratelli, Desiderio e Disperazione. Neil Gaiaman ha dichiarato che la seconda stagione sarà il seguito diretto della prima.

La serie The Sandman è una produzione DC Comics, DC Entertainment, Netflix, Phantom Four Films, The Blank Corporation e Warner Bros. Television, con Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg tra i produttori esecutivi. Si tratta di un contenuto originale Netflix per cui non ci sono dubbi sulla piattaforma nella quale reperire gli episodi.

E voi siete contenti di aver ricevuto finalmente delle news su The Sandman seconda stagione? Scrivetecelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

