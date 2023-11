Blanca 3: la serie si tornerà nel 2025

Lo sceneggiatore conferma la lavorazione della prossima serie di Blanca 3. Prevista per il 2025, scopriamo insieme le dichiarazioni di Francesco Arlanch

Dopo il finale di stagione più di successo, la Rai si cimenta a capofitto nella prossima stagione di Blanca 3. Serie tv made in Italy amata da tutti, con protagonista la promettente attrice Maria Chiara Giannetta; secondo le ultime rivelazioni del regista Jan Michelini e dello sceneggiatore Francesco Arlanch, la produzione è già pronta alla messa il lavorazione dei prossimi episodi.

Ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi basata sulle vicende di Blanca Ferrando; le prime stagioni sono contraddistinte per aver mescolato crime, dramma e risate. Scopriamo di seguito i dettagli sulla prossima stagione prevista per il 2025.

Blanca 3: le dichiarazioni di Francesco Arlanch sulla nuova stagione prevista nel 2025

Blanca è una giovane donna non vedente che lavora come consulente della polizia. La serie rappresenta un’autentica novità nel panorama audiovisivo, grazie all’utilizzo dell’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono, capace di riprodurlo in modo simile così come percepito dall’apparato uditivo. Tramite l’ascolto di semplici cuffie; la serie permette allo spettatore di sentire come se fosse al posto di Blanca, per meglio capire e ricostruire il suo mondo.

Divenuta un fenomeno internazionale, la serie è stata confermata per la terza stagione; notizia in parte già anticipata nelle scorse settimane dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla stagione di Blanca 3. Secondo le dichiarazioni dello sceneggiatore Francesco Arlanch sui nuovi episodi di Blanca 3:

Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2024, salvo imprevisti. Cominciando le riprese a fine 2024, la terza stagione di Blanca dovrebbe essere pronta per andare in onda nell’autunno del 2025. Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione.Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C’è ancora molto da fare

Blanca ha visto come attori protagonisti: la già citata Maria Chiara Giannetta; assieme all’attore Giuseppe Zeno; Enzo Paci; Antonio Zavatteri; Federica Cacciola e Pierpaolo Spollon. Si sono poi aggiunti nel corso della seconda stagione: Michela Cescon; Stefano Dionisi e Chiara Baschetti.

In attesa di ulteriori rivelazioni; vi ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibile sulla piattaforma Netflix.

continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuno aggiornamento nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.