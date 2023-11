Il passato di Mobius nel trailer del mid-season di Loki

La seconda stagione di Loki sta per finire e la Marvel ha rilasciato il trailer degli ultimi due episodi in cui ci anticipano qualcosa sul passato di Mobius fuori dalla TVA, ATTENZIONE AGLI SPOILER, NON LEGGETE SE NON AVETE ANCORA VISTO I PRIMI 4 EPISODI!

I Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo trailer della mid-season della seconda stagione di Loki. Il trailer ci mostra alcuni momenti provenienti dagli ultimi due episodi della seconda stagione, incluse alcune che mostrano il passato di Mobius fuori dalla TVA. Possiamo scrutare alcune scene che non abbiamo ancora visto nella serie, dando così possibilità agli spettatori di immaginare cosa possa accadere nei prossimi episodi. Il trailer ci avvisa anche che non siamo pronti per scoprire cosa stiamo per vedere.

Il passato di Mobius nel trailer di Loki: non siamo pronti

Il trailer dura 1:32 minuti e nemmeno un secondo del trailer viene sprecato. Il trailer ci mostra scene con protagonisti il Loki di Tom Hiddleston, la Sylvie di Sophia Di Martino e il nuovo personaggio di Ke Huy Quan tanto amato dai fan, OB. Nel trailer di Loki abbiamo anche modo di scoprire il passato di Mobius fuori dalla TVA. Loki si riferisce alla variante di Mobius (un venditore di moto d’acqua) dicendo “l’intera esistenza è in grave pericolo, la TVA è sparita” e Mobius risponde “intende gli ATV, e no, ne sono arrivati due la settimana scorsa”. I fan aspettavano dalla prima stagione di scoprire qualcosa di più sulla vita di Mobius, dato che le sue scene furono tagliate dalla prima stagione. Loki arriva da Piranha Powersports per fare una visita al suo amico, ma pare che le cose tra di loro non saranno così semplici. Probabilmente vedremo i due andare insieme su una moto d’acqua.

La seconda stagione di Loki sta ottenendo recensioni molto positive, merito anche del ruolo da produttore che ha avuto Tom Hiddleston nella seconda stagione. Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema, delle serie tv e molto altro.

