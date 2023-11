Samsung: arriva la funzionalità Blocco Automatico

Samsung ha presentato Blocco automatico, un nuovo strumento di sicurezza per gli utenti di Samsung Galaxy progettato per mantenere i dispositivi protetti

Samsung Electronics ha presentato oggi Blocco automatico, un nuovo strumento di sicurezza per gli utenti di Samsung Galaxy progettato per mantenere i dispositivi protetti nella maniera che più si adatta al loro stile di vita.

Recentemente rilasciato su One UI 6 come parte dell’arsenale ampliato di innovazioni in materia di sicurezza e privacy di Samsung Galaxy, Blocco automatico è un pacchetto opzionale di misure di sicurezza aggiuntive che offre agli utenti maggiori scelte mentre esplorano tutte le funzionalità dell’ecosistema aperto di Samsung Galaxy.

Samsung Blocco Automatico: dare agli utenti libertà di scelta

“In Samsung cerchiamo costantemente di mantenere i nostri utenti al sicuro dagli attacchi hacker, e con l’introduzione di Blocco automatico possono continuare a beneficiare dei vantaggi del nostro ecosistema aperto, sapendo che la loro esperienza mobile è ancor più protetta”, ha dichiarato Seungwon Shin, EVP & Head of Security Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Cerchiamo sempre di dare ai nostri utenti la possibilità di scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze – anziché decidere per loro – e Blocco automatico non fa eccezione”.

Una delle funzionalità di Blocco automatico è la prevenzione dall’installazione di app da fonti non autorizzate, nota come sideloading. Il sideloading offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore flessibilità e controllo sulle funzionalità del dispositivo. Coloro che utilizzano il sideloading in modo sicuro non subiranno alcun cambiamento poiché la funzione di Blocco automatico è disattivata come impostazione predefinita. Per coloro che non sono esperti di sideloading, l’attivazione di Blocco automatico può fornire maggiore tranquillità, bloccando eventuali attacchi di social engineering come il voice phishing, dove gli aggressori potrebbero convincere gli utenti ad installare software dannosi.

Altre novità

Blocco automatico ha una serie di controlli aggiuntivi, tra cui l’attivazione dei controlli di sicurezza delle app per aiutare a rilevare potenziali malware e prevenire comandi e installazioni di software tramite cavo USB. Ciò può aiutare a proteggere gli utenti in situazioni in cui qualcuno ha accesso fisico al loro dispositivo, come quando si carica un telefono in un aeroporto.

Con questa funzione arriva anche un aggiornamento di Message Guard, che mitiga gli attacchi Zero Click, ovvero messaggi diretti contenenti malware. Inizialmente lanciato per le app di messaggistica di Google e Samsung, ora può aiutare a proteggere gli utenti che utilizzano app note di terze parti. In questo modo, gli utenti hanno una maggiore scelta sulle app che possono utilizzare in sicurezza.

Samsung Blocco Automatico: condurre l’Industry verso nuovi sistemi di sicurezza

Samsung stabilisce le basi per un’esperienza mobile più sicura e protetta per gli utenti di Galaxy, e Blocco automatico va oltre combinando standard di sicurezza leader del settore con la scelta dell’utente per consentire ai clienti di controllare il proprio dispositivo come preferiscono. Come ultima funzionalità aggiunta alla suite di innovazioni in materia di sicurezza e privacy di Samsung, Blocco automatico ottimizza ulteriormente l’esperienza mobile per gli utenti nell’ecosistema Galaxy.

Blocco automatico è disponibile ora sui dispositivi Samsung Galaxy compatibili con One UI 6.