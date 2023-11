Fai brillare la tua casa con i potenti aspirapolvere di Roborock

Se volete far brillare la vostra casa e renderla più pulita che mai, non possiamo che consigliarvi i potenti aspirapolvere di Roborock: scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato

Roborock S8 e S7 Max Ultra sono due popolari robot aspirapolvere. Grazie all’avanzata tecnologia 3D Structured Light Navigation e Reactive Obstacle Avoidance, sono in grado di pulire ogni parte della casa con il percorso migliore e di riconoscere ed evitare facilmente più ostacoli; il potente sistema di pulizia a vibrazione può aiutarvi a pulire rapidamente le macchie più ostinate e le impronte sul pavimento per farlo brillare; La stazione base All-in-One è in grado di raccogliere la polvere e di pulire automaticamente i panni, in modo da non dover fare nulla per risolvere i fastidiosi problemi di pulizia frequente della scatola della polvere, di lavaggio a mano del mop sporco, di pulizia dello sporco della stazione base, ecc. senza fare nulla.

Non dovrete più preoccuparvi che i peli si aggroviglino alla spazzola e che i panni sporchi sporchino il pavimento, così potrete avere un pavimento pulito e ordinato senza spendere molto tempo ed energia.

Roborock S8: il meglio del CES 2023

Il robot aspirapolvere Roborock S8 è stato premiato da “Rolling Stone” e “How to Geek” come miglior prodotto del CES 2023. Ha un’eccezionale potenza di aspirazione di 6.000 Pa che raccoglie facilmente la polvere in profondità nei tappeti e nelle fessure del pavimento e, grazie a innovazioni intelligenti come la spazzola DuoRoller, raddoppia la sua potenza di pulizia per lasciare i pavimenti lisci e immacolati senza dover fare nulla.

Il potente sistema di pulizia elimina facilmente le macchie più ostinate. Dotato del sistema di pulizia VibraRise 2.0, l’S8 lava i pavimenti ad alta velocità con una pressione costante di 6N a 3.000 battiti al minuto, rimuovendo facilmente le macchie più ostinate e lasciando i pavimenti puliti. Inoltre, il panno bagnato si solleva automaticamente di 5 mm quando incontra il tappeto, evitando così di bagnare il tappeto e di rimuovere manualmente il panno bagnato.

La navigazione intelligente e l’evitamento degli ostacoli aiutano la spazzatrice a pulire in modo completo. Grazie alla tecnologia di navigazione 3D a luce strutturata e infrarossi e al sistema reattivo 3D di evitamento degli ostacoli, Roborock S8 è in grado di pulire con il percorso migliore e di evitare accuratamente gli ostacoli, garantendo un’esperienza di pulizia senza problemi, sia che si tratti di una stanza luminosa che di una stanza buia.

È possibile personalizzare il programma di pulizia tramite l’app, impostando aree vietate o designate per la pulizia o la pulizia temporizzata: Roborock S8 fa tutto con facilità. Al termine della pulizia o quando la batteria è scarica, la spazzatrice torna automaticamente alla stazione base per ricaricarsi, con una durata garantita.

Roborock S7 Max Ultra: il robot aspirapolvere con il modo più perfetto di pulire

Roborock S7 Max Ultra pulisce i pavimenti e il proprio sporco in modo perfetto.

Per la pulizia dei pavimenti, l’aspirazione a 5.500Pa + vibrazione VibraRise funziona perfettamente insieme all’aspirazione frontale e alla pulizia posteriore con una spazzola principale flottante per rimuovere facilmente ed efficacemente la polvere del pavimento, le macchie più ostinate e ridurre l’aggrovigliamento dei capelli, anche su pavimenti irregolari. L’S7 Max Ultra monitora il tappeto attraverso onde ultrasoniche e solleva il mop bagnato di 5 mm in tempo per aumentare la potenza di aspirazione, evitando di bagnare il tappeto e garantendo un’aspirazione efficace per un tappeto più pulito. Al ritorno alla stazione base, il mop si solleva per evitare il problema della contaminazione secondaria del mop sporco, rendendo l’ambiente più pulito e luminoso.

La stazione base S7 Max Ultra All-in-One pulisce i panni, svuota il contenitore della polvere, pulisce automaticamente la stazione base e asciuga i panni, consentendo di risparmiare energia e fatica.

L’innovativo design della barra a doppia raschiatura migliora del 50% l’effetto di raschiatura e lavaggio. Grazie al movimento a destra e a sinistra per raschiare il mop e alla spazzola di pulizia automatica incorporata ogni minuto per adattarsi alla superficie del mop in rotazione ad alta velocità, è in grado di pulire perfettamente lo sporco sul mop e infine di asciugare il mop bagnato ad aria calda a 45℃ per evitare che il mop bagnato emetta odore e ospiti batteri. La doppia barra raschiante può anche raschiare perfettamente i liquami e lo sporco solido nel lavandino da sinistra a destra, e infine aspirare il serbatoio dell’acqua sporca per realizzare l’autopulizia della stazione base. La funzione di raccolta automatica della polvere aiuta a svuotare il contenitore della polvere, evitando la pulizia frequente del contenitore della polvere e il doppio volo della polvere.

Grazie alla navigazione LiDAR e alla tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli, S7 Max Ultra è in grado di pulire ed evitare gli ostacoli con il percorso ottimale per pulire completamente e a fondo ogni angolo della stanza.

Tramite l’app è possibile impostare la ricarica fuori dalle ore di punta per risparmiare sui costi dell’elettricità, nonché personalizzare il programma di pulizia in base alle proprie esigenze personali e migliorare l’esperienza di pulizia impostando zone vietate, mappatura multilivello, mappatura 3D e altro ancora.

Questi due potenti robot aspirapolvere di Roborock possono aiutarvi a pulire la vostra stanza in modo efficiente e accurato, lasciando i vostri pavimenti scintillanti senza alcun intervento manuale.

Se state cercando un robot aspirapolvere per pulire la vostra stanza, questi modelli sono ottime opzioni e sono disponibili su Amazon e eBay.

