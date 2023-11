Il Grinch: Jim Carrey non tornerà nel chiacchierato sequel

Aq dispetto di quanto riportato da giornali come il Daily Mail, Jim Carrey non tornerà a interpretare il Grinch in un sequel

Con il Natale alle porte, ci si interroga sul futuro dei grandi classici che, per tema o per affetto, si associano a questo periodo dell’anno. È il caso de Il Grinch, film del 2000 diretto da Ron Howard con protagonista un fenomenale Jim Carrey. La commedia fantasy, tratta dal romanzo del Dr. Seuss datato 1957, potrebbe avere un sequel ed è stata paventata la possibilità di veder tornare sul set l’iconico attore canadese.

Tuttavia, un portavoce del divo hollywoodiano, intercettato dal magazine People, ha sciolto ogni dubbio. Malgrado le indiscrezioni circolate recentemente, alle quali anche il Daily Mail ha dato man forte, non ci sono buone notizie per i fans della creatura natalizia più scorbutica del cinema. È stato categoricamente affermato che non c’è niente di vero nel fatto che Jim Carrey riprenda il ruolo del Grinch in un sequel de Il Grinch.

Il Grinch: non c’è la possibilità di vedere Jim Carrey nel sequel

Un epilogo coerente con la natura tutt’altro che generosa del verde protagonista. Jim Carrey spezza così il cuore di tutti coloro che speravano di rivederlo in una delle sue iconiche trasformazioni che richiese, all’epoca delle riprese, ben 4 ore al giorno di trucco, premiate non a caso con l’Oscar.

Il Grinch nel 2000 riscosse un enorme successo, incassando oltre 345 milioni di dollari al botteghino internazionale. Il cast, oltre a Carrey, vantava la presenza di Christine Baranski, Taylor Momsen, Mindy Sterling e del Premio Oscar Anthony Hopkins come voce narrante. La frizzante magia e l’ironica leggerezza della storia hanno trasformato il film nella perfetta e non convenzionale favola di Natale, amata da grandi e piccini. È comprensibile, dunque, che una fetta importante di pubblico desideri un sequel. La Universal Pictures avrebbe persino potuto cedere, ma non senza il benestare di Jim Carrey. Peraltro dal 2016 l’attore ha cominciato a centellinare gli impegni sul set per poi annunciare, nel 2022, l’intenzione di ritirarsi dalle scene.

