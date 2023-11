Recensione Redmi Pad SE: il tablet per tutti

Recensione completa del nuovo tablet dell’azienda cinese, Redmi Pad SE, un dispositivo per tutti e alla portata di tutti!

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa del Redmi Pad SE, il nuovo mid-range dell’azienda cinese. Un prodotto, vi anticipiamo, davvero equilibrato ed in grado di inserirsi agilmente nel mercato grazie al suo eccezionale rapporto qualità prezzo. Scopriamo insieme tutte le sue peculiarità.

Scheda tecnica | Recensione Redmi Pad SE

Display : 11″ FHD+ LCD, 1.920 x 1.200, 207 ppi, certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free

: 11″ FHD+ LCD, 1.920 x 1.200, 207 ppi, certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free SoC : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 GPU : Qualcomm Adreno 610

: Qualcomm Adreno 610 RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Memoria interna : 128 GB eMMC 5.1

: 128 GB eMMC 5.1 Fotocamere posteriori : 8 MP, f/2.0, 1,12 μm

: 8 MP, f/2.0, 1,12 μm Fotocamera anteriore : 5 MP, f/2.2, 1,12 μm

: 5 MP, f/2.2, 1,12 μm Connettività : Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz – Bluetooth 5.0 – AAC/LDAC/LHDC – Quattro altoparlanti, supporto Dolby Atmos – Hi-Res Audio – Jack per cuffie da 3,5 mm

: Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz – Bluetooth 5.0 – AAC/LDAC/LHDC – Quattro altoparlanti, supporto Dolby Atmos – Hi-Res Audio – Jack per cuffie da 3,5 mm Batteria : 8.000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10W

: 8.000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10W Audio : 4 altoparlanti

: 4 altoparlanti Spessore : 7,36 mm

: 7,36 mm Peso : 478g

: 478g Sistema operativo: MIUI 14 su base Android 13

Design e qualità costruttiva | Recensione Redmi Pad SE

Il tablet arriva in una confezione essenziale ma comunque dotata di tutto il necessario. A partire dall’alimentatore, incluso e da 10W, il cavetto USB-C e tutta la tradizionale manualistica di turno. L’aspetto estetico del Redmi Pad SE è sicuramente tra i suoi punti di forza. Il tablet ha un design moderno e minimalista, con un corpo unico in lega di alluminio che lo rende resistente e leggero (soli 478g). È disponibile in tre colori: Graphite Grey, Mint Green e Lavender Purple (quella a noi arrivata). Frontalmente il tablet presenta un rapporto schermo-corpo del 84,4%, grazie a delle cornici davvero ben ottimizzate, niente male! Superiormente troviamo poi una fotocamera frontale da 5 MP mentre sul retro è incastonata (leggermente in rialzo) una camera da 8 MP. Sui lati, oltre ai tipici pulsanti di bilanciamento volume e accensione, troviamo i fori per i 4 speaker marchiati Dolby Atmos, che esamineremo tra poco, ed un comodo quanto insolito jack audio da 3,5 mm.

Hardware e display | Recensione Redmi Pad SE

Il tablet è spinto da un SoC Qualcomm Snapdragon 680 e da ben 4 GB di memoria RAM. La memoria interna invece si ferma all’unica configurazione possibile di 128 GB (purtroppo di tipo eMMC 5.1). L’hardware a bordo non è dunque tra i più recenti, nonostante ciò le performance complessive risultano comunque godibili, questo grazie ad un’ottimizzazione software davvero notevole (dimenticatevi comunque il gaming).

Il display è un IPS LCD da 11 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz, la cui luminosità può sfiorare i 400 nit, sicuramente non un valore eccezionale, ma sufficiente per la maggior parte delle situazioni. Dove la situazione si risolleva, e non di poco, è nel comparto audio, grazie ai ben 4 speaker con certificazione Dolby Atmos dal volume e dalla qualità decisamente elevati, mancano forse solo un po’ di bassi.

In ogni caso, questo Redmi Pad SE vi restituirà comunque un’ottima esperienza multimediale, grazie anche ai certificati Widevine L1 per lo streaming in alta risoluzione sulle varie piattaforme (guardare un film o una serie TV su Netflix risulta davvero piacevole!). Infine, un piccolo appunto sulle fotocamere, la posteriore da 8 MP e la frontale da 5 MP, entrambe non di altissimo livello ma pur sempre in grado di sostenere una videochiamata o uno scatto d’emergenza.

Software e autonomia | Recensione Redmi Pad SE

È proprio in questo campo che il tablet dà il meglio di sé, grazie ad un software completo e ben ottimizzato. Infatti, con l’ampio modulo da 8000 mAh si riescono a coprire tranquillamente due o tre giorni di utilizzo intenso nonostante una velocità di ricarica non così ottimale. Quest’ultima è a soli 10 W e può impiegare fino a tre ore per il completamento.

Semplice ma efficace è invece il software, grazie ad una stabile MIUI 14 basata su Android 13 e dotata di tutti gli accorgimenti e funzionalità aggiunte da Xiaomi nel corso degli anni, come la barra delle applicazioni accessibile dallo slider inferiore in qualsiasi momento (davvero comoda per il multitasking). Unico neo la presenza di molte app preinstallate, che vanno spesso a fare da doppione a quelle stock di Google.

Conclusioni

In definitiva, questo Redmi Pad SE dimostra di avere tutte le carte in regola per essere definito un buon tablet da viaggio (o anche da casa, perché no!). Al prezzo di listino di 219,99€ è pienamente in grado di gestire un utilizzo social, web o multimediale.

Un tablet più che consigliato, considerando il pacchetto proposto e il software aggiornato all’ultima versione del robottino verde. Potete acquistarlo sul sito ufficiale. Tenetelo d’occhio! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

8.4 Pratico! Punti a favore Qualità costruttiva

Qualità costruttiva Audio

Audio Software

Software Autonomia Punti a sfavore Hardware datato

Hardware datato Ricarica lenta